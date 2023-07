Lapidarios informes contra Gustavo Quinteros y la U: el técnico de Colo Colo y los azules arriesgan severas sanciones

Gustavo Quinteros y la U están en serio riesgo. Por distintos motivos. Miguel Araos y José Cabero incluyeron en sus respectivos informes afirmaciones que les generarán complicaciones. El técnico de Colo Colo fue expulsado por los gruesos insultos que le profirió el técnico de Colo Colo en el duelo ante O’Higgins. Los azules, otra vez, tendrán que sufrir las consecuencias del mal comportamiento de sus hinchas.

En ambos casos, las sanciones dependerán del Tribunal de Disciplina. Hay un aspecto, eso sí, que desde ya les anticipa un panorama oscuro: en ambos casos se trata de reincidencia en conductas que han sido sancionadas por el ente que aplica los castigos en el fútbol chileno.

Insultos

“Por desaprobar con palabras y acciones un cobro referil. Hago presente que luego de exhibirle la tarjeta roja, el señor Gustavo Quinteros reacciona en mi contra y me grita a viva voz ‘andate a la concha de tu madre’”, consigna Araos en el escrito que hizo llegar a la corte deportiva inmediatamente después del encuentro entre albos y celestes.

El técnico del Cacique intentó defenderse en la conferencia de prensa que ofreció ayer, en la antesala del choque entre el Cacique y América Mineiro. “Este árbitro se equivocó, porque era amarilla cuando le pegó de atrás al Vicho Pizarro. Se equivocó en la amarilla. Es una provocación. Me sacó la amarilla y me expulsa. El arquero rival le reclama, le saca la amarilla, le sigue reclamando un montón y no le saca la segunda”, explicó. Eso sí, no aludió a los insultos.

Los azules, complicados

En el caso de Cabero y los problemas en Santa Laura, la descripción es más amplia. “Se detiene el juego en el minuto 47, por constante lanzamiento de piedras desde la tribuna Pacifico Norte (hinchada visitante), hacia los jugadores suplentes de Unión Española que realizaban el calentamiento”, apunta, en principio.

Foto: Agencia Uno.

Luego, da cuenta de las advertencias que los fanáticos no atendieron. “A pesar de las constantes advertencias realizadas por altoparlantes, se detiene el juego en el minuto 55, por lanzamientos de proyectiles desde la tribuna pacifico y galería norte (ambas hinchada visitante). Además en la galería norte, los hinchas visitantes empujaron constantemente la reja divisoria con intención de derribarla”, detalla.

Sobre el final del partido hubo nuevos problemas, que el juez no dejó pasar. “Minuto 87 se enciende una bengala y una bomba de humo desde el sector de la galería norte (hinchada visitante).- Una vez terminado el partido, al momento de que los jugadores de U. Española se retiraban a camarines, desde la galería norte cayeron un sin número de proyectiles, entre ellos, piedras, barras de fierro, una rueda de carretilla y monedas”, consigna.