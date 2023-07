Colo Colo se juega la clasificación en la Copa Sudamericana y el último refuerzo

Colo Colo se juega mucho esta tarde frente al América Mineiro. Pudo llegar más tranquilo a Belo Horizonte, pero la ineficacia ofensiva le terminó pasando la cuenta. En la ida, solo pudo imponerse por 2-1 a la escuadra que ocupa el último puesto del Brasileirao. Los treinta mil hinchas que asistieron al Monumental salieron mascando la rabia. Y la dirigencia, con un considerable dejo de preocupación: la Copa Sudamericana representa la gran posibilidad de añadir recursos. Por esa razón, aunque el golpe de quedar fuera de la Copa Libertadores en el duelo ante Deportivo Pereira, otro encuentro que, teóricamente, estaba al alcance de la mano, dolió un poco menos. El Cacique necesita sumar dentro y fuera de la cancha. Como sea.

Gustavo Quinteros también necesita sumar. En su caso, el reclamo ha sido categórico: necesita un definidor. Los que hay, no le convencen. Medio por convicción y medio por obligación, le ha ratificado la confianza a Damián Pizarro. Los números no respaldan mucho al juvenil: el tanto desde los 12 pasos frente a O’Higgins distorsiona el balance. La generalidad es que no ha podido graficar en conquistas el potencial que le ve el técnico albo y que le ha mantenido en la titularidad: solo le ha anotado a Cobresal y a los rancagüinos en la principal competencia local. Lo que le favorece es la falta de competencia: el entrenador volvió a poner a regañadientes a Darío Lezcano. A Leandro Benegas lo tiene virtualmente borrado. Ambos eran los llamados a llenar el vacío que dejó Juan Martín Lucero. En Blanco y Negro han sido categóricos en el sentido de que no hay presupuesto para un nuevo fichaje.

¿Y si pasan?

En la concesionaria alba llaman a no olvidar que, con los problemas incluidos, ya reclutaron a dos jugadores: el lateral Óscar Opazo y el volante Pablo Parra. El propio Alfredo Stöhwing resaltó en una entrevista con El Deportivo que los albos tienen “el mejor plantel de Chile”. Sin embargo, las necesidades están a la vista. Al menos desde la perspectiva del tablón. Ahí se reclama por la carencia de un definidor y se agrega otra: la de un mediocampista que aporte claridad en la gestación de jugadas ofensivas. La del 10 que Quinteros no suele utilizar en sus escuadras o de un volante con llegada que aporte con goles, como el peruano Gabriel Costa, a quien se valora mucho más ahora que cuando estaba.

Sin embargo, hay una ventana que se abre y que depende de lo que suceda este martes en Brasil. Avanzar a los cuartos de final en la Copa Sudamericana les reporta a los clubes que lo consiguen embolsarse US$ 600 mil por concepto de premios. A esa cifra hay que agregarle una nueva recaudación millonaria. En Macul estiman que con esas ganancias podrían equilibrar, en alguna medida, los recursos que dejaron de percibir por el mal comportamiento de los hinchas tanto a nivel local como en la Libertadores. Ahí, de hecho, fijan la escasez de presupuesto para buscar nuevas contrataciones. En efecto, después del Superclásico y del partido frente a Monagas, ambos marcados por los problemas de conducta de los aficionados, el Cacique fue castigado con el impedimento de recibir público, en un caso, y la reducción del aforo del recinto de Macul, en otro.

Colo Colo y América Mineiro, en el partido de ida.

“Recién ahí, si clasificamos, analizaríamos buscar un nuevo refuerzo”, admiten en la compañía que administra al Cacique. También precisan que, igualmente, se trataría de un esfuerzo en materia monetaria. Aún así, habría que extremar el ingenio, pues las plazas para jugadores extranjeros ya están copadas. Deshacerse de alguno es complejo: el paraguayo Lezcano rechazó la opción de salir. La razón está en sus millonarias ganancias: US$ 70 mil por mes. La prioridad es la llegada de un ‘9′. En principio, foráneo, pero si no se da hay un nombre en vista: Iván Morales. El ariete no es considerado en el Cruz Azul.

La tarea y los penales

Los albos tienen el futuro en sus manos. “Entrenamos penales. Siempre lo hacemos, por un tema de entrenamiento. Siempre se quedan tres o cuatro, que pueden ser los que van a patear después”, dijo Quinteros en la antesala del encuentro ante América Mineiro, en relación a un escenario perfectamente factible. En lo futbolístico, también abordó la disputa entre Fernando de Paul y Brayan Cortés por el arco popular. “Lo mejor sería darles dos o tres partidos a cada uno. Así los tengo motivados, positivos y en actividad. Es algo que voy a decidir. En este partido, veremos. Primero me gusta darle la formación a los jugadores”, dijo.

El entrenador habló, también, de su continuidad en el club. “Soy un hombre muy feliz en este club, en la ciudad, en el país. Mi familia también. El tema de continuar es difícil de hablar ahora. Primero hay que conseguir los resultados. Primero, era hacer jugar a un montón de chicos. Lo vamos a decidir más adelante. Los directores piensan en eso. Tenemos esa deuda de hacer algo más en torneos internacionales”, expresó.

También se refirió al vínculo con el agente Fernando Felicevich que le atribuyeron en el programa Informe Especial, de TVN. “Cuando vine a Colo Colo, me llamó directamente Espina. Necesitaba una persona, una agencia, quien que pueda hacerme los papeles. Entonces, con Daniel Behar hicimos todo. Tengo una excelente relación con Daniel, con Felicevich. Y no te puedo decir nada más”, respondió en la conferencia de prensa previa al choque ante la escuadra brasileña. También aclaró que en su anterior paso por el país el nexo fue otro. “Cuando vine a la Católica, me trajo una persona que trabajaba con el Tati Buljubasich”, sostuvo.