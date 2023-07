Las constantes quejas de Gustavo Quinteros revuelven la interna de Colo Colo

Gustavo Quinteros lo hace de nuevo. En la antesala del encuentro entre Colo Colo y América-MG, de Brasil, por la Copa Sudamericana, el estratega sale a restregarle a Blanco y Negro una necesidad que hace evidente cada cierto tiempo, como si se tratara de un loop: la de incorporar refuerzos.

El emplazamiento es directo. “Hasta ahora no nos hemos podido reforzar. Los directores toman las decisiones, ellos son los que tienen que actuar. Solo doy mi opinión como entrenador, por estar a cargo del plantel y ver las necesidades que tenemos”, manifiesta. Otra vez, el foco está puesto en el ataque. Días antes, el estratega había puesto el énfasis en la necesidad de un jugador que terminara bien las jugadas, una faceta en la que Damián Pizarro aún no aporta las suficientes garantías. Ahora, incluso, reveló los nombres que tuvo en carpeta a comienzos de año. “Estaban Javier Correa, Miguel Merentiel y Salomón Rondón... Uno se fue a Boca, otro a River y a otro no lo dejaron salir”, puntualizó.

Dura respuesta

En Blanco y Negro, la queja del técnico no pasó inadvertida. Y volvió a generar molestia. Ahora, la contraofensiva tiene alusiones concretas. “Los números son claros. Quinteros trajo a Lezcano, a Ramiro González, a Benegas, a De los Santos, a Moya. Acabamos de contratar a Opazo, se acaba se sumar Parra. Entonces, no sé de qué habla”, sostiene un director de la concesionaria a El Deportivo.

Como pocas veces, el discurso en la firma parece consensuado. En efecto, después de la victoria sobre Unión La Calera, que le permitió al Cacique avanzar en la Copa Chile, el timonel albo, Alfredo Stöhwing, había establecido la postura institucional. “A los entrenadores siempre les viene bien tener el máximo de jugadores posibles, pero en este momento no podemos”, dijo. Enfatizó, también, en que ya había llegado Óscar Opazo, quien de hecho jugó ante los cementeros, y en que estaba cerca el arribo del volante Pablo Parra. “El tema de los recursos es fácil de explicarlo. Colo Colo estuvo varios partidos sin público y aforo reducido en partidos de la Copa. Más bien tendría que sacarle trote a lo que tiene. Tiene un vasto plantel”, establece el integrante de la mesa.

Ramiro González, en uno de sus partidos en Colo Colo (Foto: Agenciauno)

Hay más. En ByN recuerdan que cada fichaje que han realizado ha tenido la aprobación de Quinteros y que para cada llegada se ha realizado un trabajo conjunto, que incluye al gerente deportivo, Daniel Morón. “Usted tiene claro que los directores no contratan a nadie sino con la venia del director técnico. Nunca el directorio le impone un jugador al cuerpo técnico y, vuelvo a decir, Quinteros trajo a todos los que nombré”, dice la fuente.

Responsabilidad

En ese contexto, en la entidad alba recalcan el sentido de responsabilidad. “Los directores no podemos hipotecar al club. Para colmo de males, no avanzamos en la Libertadores. A todos nos gustaría estar clasificados”, apuntan.

De la mano, le piden al entrenador que respete la institucionalidad. “Quinteros debiera expresar eso en los canales formales de la institución. Primero a Morón y Morón llevarla al próximo directorio. Pero no lo ha hecho. Ese es el canal, no en la prensa. Colo Colo no es distinto de otras empresas”, sostienen.

Incluso, le vuelven a enrostrar decisiones y contrataciones. “Él pidió a Opazo, a Parra y se le trajeron. En el plantel tiene tres centrodelanteros. Las contrataciones de Opazo y Parra fueron por unanimidad del directorio. En el último directorio, Morón no planteó la necesidad de fichar un nuevo centrodelantero”, sostienen en la intimidad alba.