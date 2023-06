No hay plata para sacar a Lezcano de Colo Colo, el adiós del Kiwi Rojas y la contraoferta a Opazo: los detalles del esperado cónclave de ByN

Momento de definiciones en Blanco y Negro. Ayer se realizó una extensa reunión de directorio, en la que se analizaron las urgencias de Colo Colo, de cara al segundo semestre. La situación en Copa Libertadores es compleja, porque los albos dependen de otros resultados para aspirar a la clasificación a octavos de final, mientras que en el torneo local marchan en el quinto lugar. En medio de ese escenario la mesa de la concesionaria se reunió para tomar algunas determinaciones.

En primer término, se vio el eventual regreso de Óscar Opazo. El Torta, sin lugar en Racing, espera concretar prontamente su salida de la Academia. “Se ve posible y da la impresión que él también está interesado. No es tan difícil, son conversaciones preliminares, pero van bien encaminadas; las está llevando el gerente deportivo”, sostuvo Alfredo Stöhwing tras la cita.

El representante del lateral derecho realizó una propuesta a los albos: US$ 150 mil por el arriendo del pase por dos temporadas, con un sueldo cercano a los 25 millones. El directorio analizó esas condiciones y acordó efectuar una contraoferta, consistente en pagar US$ 75 mil y un sueldo de $ 20 millones, reajustable a $ 23 millones en el segundo año de contrato. Es decir, lo mismo que el club ofreció en diciembre pasado, cuando el jugador decidió sorpresivamente irse a la Academia, teniendo un preacuerdo para continuar.

“Hay una mirada directiva que nos da razón. Era lo mejor para él lo que le ofrecíamos, que era a mi modo de ver era lo que tenía que haber hecho”, agregó el timonel de ByN, quien se mostró confiado en los avances de las conversaciones.

Óscar Opazo, en uno de sus escasos partidos como titular en Racing.

Por otra parte, el directorio recibió la ratificación de la partida de Marco Rojas. El volante chileno-neozelandés presentó su renuncia al club, por lo que la institución no tendrá que desembolsar dinero. El volante argumentó una delicada situación familiar de salud para dejar el Cacique y retornar a Oceanía. El gesto del Kiwi fue valorado por la concesionaria, ya que se liberarán los $ 20 millones mensuales que cobraba como sueldo. Montos que calzan con lo que le ofrecerán a Opazo.

También se conversó sobre el futuro de Darío Lezcano. El delantero paraguayo de 32 años ya no es del agrado de Gustavo Quinteros. Sin embargo, tiene contrato hasta 2024 y no prosperó la propuesta de salida que le hizo el club, consistente en pagarle el sueldo de todo este año. El guaraní lo consideró insuficiente, pensando en que en Macul recibe la mitad de lo que ganaba en México y que hizo un esfuerzo importante para llegar a Chile. Su objetivo es hacer respetar el contrato, más allá de que el entrenador no lo considere.

El análisis que se hace en la mesa, por otro lado, es que la caja no da para mejorar la propuesta de salida y que el jugador ya está recuperado de su lesión y podría reintegrarse en plenitud durante el segundo semestre. Creen que podría ser un aporte. “Lo cierto es que Quinteros lo pidió, más allá de que él no lo quiera ahora”, plantean en la concesionaria.

De los Santos y el plan de Mosa

Otro tema abordado fue el dilema que se abrió tras el regreso de Emiliano Amor. El zaguero argentino ya está entrenando con el equipo e incluso ha realizado algunas sesiones con balón, por lo que estaría en condiciones de ser inscrito para la segunda mitad del año. Sin embargo, esta situación obliga a liberar un cupo de extranjero. El primer candidato era Lezcano, pero finalmente todo apunta a que el elegido será el uruguayo Matías de los Santos. El central, que llegó para reemplazar a Amor, fue operado de la rodilla y los plazos de recuperación han sido más lentos de lo esperado. Se espera que recién en octubre pueda estar a disposición del cuerpo técnico.

En tanto, se estructuraron las comisiones de fútbol y de gestión, además de tratar la propuesta de Aníbal Mosa, quien planteó la posibilidad de crear un consejo de históricos del Cacique para asesorar el trabajo de Daniel Morón. El comerciante sirio propuso los nombres de Carlos Caszely, Marcelo Barticciotto, Esteban Paredes y Lizardo Garrido. La mesa se comprometió a analizar la iniciativa, aunque varios integrantes no estuvieron de acuerdo con la forma en que esto se planteó, pues la idea apareció primero en los medios de comunicación.

Finalmente, la seguridad fue un tema que se tocó. Existen diversas propuestas para mejorar los accesos y otras mejoras en el estadio. No obstante, los costos son elevados y, por otra parte, la pronta remodelación del Monumental plantea un escenario complejo, ya que el invertir una fuerte suma en elementos que luego serán removidos con la reconstrucción del recinto no parece ser una alternativa muy rentable.