José Mourinho lanzó al público su medalla de subcampeón de la Europa League: “Las de plata no las quiero”

A pesar de la derrota, José Mourinho fue uno de los principales focos de atención de la final de la Europa League entre Sevilla y Roma. Durante el encuentro tuvo permanentes reclamos al árbitro inglés Anthony Taylor, una discusión con el banco de los españoles que casi termina en golpes y una polémica premiación que será recordada por mucho tiempo. El portugués perdió su primera final y no se lo tomó muy bien.

Rompiendo todos los protocolos de la organización, se adelantó a sus jugadores y a los jueces en recibir su medalla de segundo lugar. Al momento en que le fue entregada, se la sacó rápidamente y tomó rumbo hacia los camarines.

Sin embargo, la transmisión oficial no logró captar que el DT regaló la medalla. Minutos después se aprecia en videos y fotos cómo Mou en su salida del césped del Puskás Arena camina hacia una de las tribunas, le hace un gesto a una persona, se acerca a un joven hincha y le lanza el premio. Luego, el portugués continuó su camino.

“Las de plata no las quiero”

En la conferencia de prensa posterior a la final, Mourinho fue consultado por esta acción, y respondió en su estilo: “Las medallas de oro las guardo, las de plata no las quiero y siempre las regalo”.

Además, en la instancia, The Special One aprovechó de quejarse por el cometido del árbitro Anthony Taylor: “El árbitro parecía español; no tuvo una, sino muchas… Pero ya está, se acabó. Lo dimos todo, pero el juez sacó muchas tarjetas amarillas”. El ex DT del Real Madrid reclamó por la no expulsión de un nombre en particular: “Yo creo que a Erick Lamela tenía que sacarle la segunda tarjeta amarilla. No la sacó y luego marcó uno de los penales”.