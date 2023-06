El polémico y violento gesto de jugadores de Nigeria hacia las cámaras tras eliminar a Argentina en el Mundial Sub 20

La selección de Nigeria dio uno de los golpes del Mundial Sub 20 luego de eliminar al anfitrión Argentina. Este miércoles, en el Estadio Bicentenario de San Juan, las Águilas derrotaron por 2-0 a los transandinos y se metieron en los cuartos de final de la Copa del Mundo juvenil.

Pese al notable resultado obtenido por el combinado africano, siendo visitante en este compromiso, una polémica secuencia empaña el logro del seleccionado.

Como era de esperarse, los jugadores nigerianos festejaron en el campo de juego luego de la victoria sobre Argentina, mientras los juveniles locales eran puro lamento en el césped del Bicentenario de San Juan. La transmisión oficial del Mundial captó a algunos futbolistas que estaban frente a una cámara haciendo gestos. Uno se besó el escudo. Sin embargo, otro par realizó una lamentable y polémica acción: ambos se pasaron un dedo por el cuello, simulando una decapitación.

Al conocerse esto, la breve secuencia se viralizó y generó una serie de reacciones en las redes sociales.

Lo sucedido esta noche no es la única polémica que enfrenta Nigeria durante el certamen. Cabe recordar la historia del defensa Daniel Bameyi, protagonista de una de las situaciones más insólitas del torneo. El jugador pertenece al Yum Yum FC de su país, según la información que consta en los registro que la federación nigeriana presentó ante la FIFA.

El punto es que el club antes mencionado no aparece registrado en ningún lado. O sea, el equipo no existe. El medio Own Goal Nigeria, de hecho, descartó la existencia de esta institución. “¿Dónde se basan exactamente? Abuja, dijeron, pero fuentes en Abuja negaron haber conocido a un equipo con ese nombre”, informa, alimentando incluso más las sospechas de una evidente irregularidad.

Daniel Bameyi, lateral derecho, fue titular hoy en la victoria sobre los argentinos.

Nigeria pasó a cuartos de final y enfrentará al ganador de la llave entre Ecuador y Corea del Sur, que juegan mañana.