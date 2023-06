Presidente de FEBA Chile aborda la polémica salida de Juan Cardona: “La idea es de aquí al viernes tener al nuevo entrenador”

Este lunes el organismo que lidera el básquetbol nacional informó de golpe que Juan Cardona no seguirá al mando de la selección nacional. Algo metafórico, porque la verdad es que el puertorriqueño no alcanzó a dirigir un solo entrenamiento. Desde su anuncio como head coach a su dimisión solo pasaron 63 días.

Una situación que remeció a la Federación de Básquetbol de Chile (FEBA Chile), quien confiaba en el experimentado técnico para dirigir al equipo en los Juegos Panamericanos y en el proceso eliminatorio hacia la Copa América 2025 que comienza a fines de junio.

De todas formas, la organización que rige el baloncesto chileno es clara en afirmar que el entrenador no llegará al país por un tema personal de carácter familiar y que a solo 48 horas del anuncio ya se encuentran trabajando a toda máquina para dar con el nuevo encargado del banquillo nacional.

Todo esto es informado a El Deportivo por el presidente de FEBA Chile, Irán Arcos. En un dialogo realizado este martes, el también secretario general de la Confederación Sudamericana de Básquetbol, explica todas las aristas del caso y los planes que tienen para los siguientes meses.

“Pretendemos tener de aquí a mañana viernes el nombre del nuevo técnico, estamos en conversaciones con dos entrenadores. Si no da resultados pasaremos al plan B que también está avanzando. De aquí al viernes la idea es tener al entrenador para todo este proceso”, explica sin rodeos Arcos, quien sostiene la importancia del Preclasificatorio Sudamericano hacia la Copa América 2025 que se realizará en Valdivia desde el 23 de junio, ya que ahí se comienzan a definir los cupos para el proceso eliminatorio americano.

Sobre los técnicos en cuestión, el presidente evita dar nombres, aunque si aclara que vendrá desde el exterior, ya que los casos previos con entrenadores locales no han resultado de la mejor manera. “Va a ser un head coach extranjero. Nosotros hemos tenido experiencias con entrenadores de clubes las cuales no han sido las mejores, en el sentido de que al final igual estar en las dos partes te produce un problema y han terminado renunciando a la selección para dedicarse a sus clubes porque se complicaron con algunos resultados o pasaron a instancias finales, entonces esa experiencia ya la vivimos y tener dualidad de funciones yo creo que no es lo mejor en este caso”, agrega a El Deportivo.

Arcos también aclara que pese a que el torneo se encuentre a la vuelta de la esquina, la renuncia del centroamericano no complica la planificación de la selección, ya que los trabajos de cara al torneo comenzarán en mediados de mes. “Vienen diez jugadores del extranjero. Sebastián Herrera está jugando semifinal en Alemania, Dani Suárez final en Bulgaria, Aitor Pickett jugándose el ascenso en su club, entonces imposible tenerlos antes acá. El día 10 de junio es la fecha que tienen que estar. Son diez días antes del cuadrangular, por lo tanto no tenemos mucho, pero aún tenemos tiempo”, concluye.