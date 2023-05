Estuvo solo 63 días en el cargo: Juan Cardona renuncia como DT de la selección chilena de básquetbol

El básquetbol nacional se queda sin técnico a menos de 150 días de los Juegos Panamericanos y a solo dos semanas de un cuadrangular que se disputará en Valdivia como preparación para dicho evento. Esto, ya que hoy se anunció que Juan Cardona dejó el cargo de seleccionador por “motivos muy personales”.

De esta forma se pone fin a una relación que ilusionó a los hinchas chilenos pero que duró solo 63 días. De hecho, se termina sin haber siquiera jugado un partido, por lo que la desazón es total para los seguidores.

“Cardona deja su puesto como seleccionador nacional por motivos muy personales, razones que han sido atendidas y respetadas por nuestro Directorio... La Federación de Básquetbol le desea lo mejor a Juan Cardona y que todo salga bien en sus próximos desafíos personales y profesionales”, expuso FEBA Chile en el comunicado en donde se informó el fin del vínculo laboral con el técnico.

En el mismo escrito también se informaba de los siguientes pasos que tomaría el organismo que dirige el básquetbol en el país. “Como institución, trabajamos en las últimas horas para la contratación de un nuevo entrenador que encabece los próximos desafíos de la roja cestera masculina”, añaden.

De momento el entrenador no ha explicado los motivos que lo llevaron a terminar de forma abrupta su experiencia en el país, pero lo más lógico es que una situación grave llevó a esta determinación. Sobre todo, si piensa que el 23 de marzo fue anunciado pensando en un proceso largo y en donde tendría un rol clave en todo el organigrama.

Concretamente, en la presentación del entrenador FEBA explicó textualmente que la contratación era de cara a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y el proceso eliminatorio hacia la Copa América 2025. Además, especificaba que su vinculación también abordaría los procesos formativos masculinos. “El DT puertorriqueño se desempeñará como asesor técnico de las selecciones menores, apoyando a los entrenadores principales de las respectivas categorías”, señalaron.

Ese sitial que se le otorgaba era principalmente por un recorrido que lo tenía como un entrenador de gran nivel y experiencia, con pasos por las ligas más importantes del planeta. Al llegar a Chile, Cardona se desempeñaba primer asistente del equipo masculino de la Universidad de Southern Mississippi, de la primera división de la NCAA.

Allí, fue entrenador de los jugadores chilenos Felipe Haase, Marcelo Pérez y Nicolás Aguirre, logrando que terminaran la temporada 2022-23 con un balance de 25 victorias y solo ocho derrotas. Pero eso no ha sido todo el legado que ha dejado el técnico boricua en Estados Unidos, ya que antes había sido parte de la Universidad de Mercer, que también juega en la división de mayor importancia a nivel universitario.

En cuanto a selecciones, Cardona integró el cuerpo técnico de la Sub 17 de Puerto Rico, ganando la medalla de oro en el Centroamericano de 2007. También fue asistente de la selección adulta de Panamá para el Centrobasket de 2011.

Las declaraciones en su llegada

Todo aquello producía una gran expectación con el rendimiento que podría tener el equipo, sobre todo tras unas primeras semanas en donde el DT de 44 años realizó declaraciones muy comprometidas con la escuadra. “Es un proyecto que me interesa mucho, le veo mucho potencial. Con trabajo, disciplina y compromiso de todas las partes se pueden hacer cosas grandes. Siempre me gustan los retos, este es uno, y me comprometo llevar Chile a donde entendemos y estamos convencidos que debe estar y lo vamos a llevar”, había comentado un día después de llegar a la banca.

En esa misma oportunidad también tuvo otras frases sobre su trabajo en el país. “Me crea mucha pasión Chile. Veo talento, personas y jugadores que quieren salir y conseguir algo más, ver que tan buenos pueden ser ellos individual y colectivamente. Se trata de una generación que ilusiona al básquetbol chileno, a partir de ahí queremos generar una sinergia, que los fanáticos vean que su equipo juega bien, pero, principalmente, que se sientan identificados, que lo que ellos hacen en su vida, en el día a día, lo realizan los jugadores en la cancha. Trabajar, sacrificarse, todo en base al esfuerzo”, expuso hace 62 días.