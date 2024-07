El controversial recibimiento de Francia a Joel Embiid por elegir jugar con Estados Unidos: “¡Devuelve tu pasaporte!”

La polémica no se termina pese a que la Copa América terminó hace casi dos semanas. Los cánticos racistas de la selección argentina contra los jugadores franceses continúan en la palestra.

La situación ha salpicado hacia todos lados. El involucrado principal es Enzo Fernández, pues fue el que transmitió el directo donde inició la controversia. El Chelsea tomó cartas en el asunto, aunque tanto el capitán como el técnico intentaron calmar el asunto. La polémica incluso saltó hacia la política. El presidente Javier Milei, que fue cuestionado por su actitud frente a lo sucedido, se reunirá con el mandatario galo Emmanuel Macron para tratar la crisis desatada por los cánticos.

La problemática está lejos de acabar. Es más, parece ir escalando. Ahora, se escribe otro capítulo. ¿El nuevo protagonista? Joel Embiid, quien fue recibido con hostilidades por parte de los franceses.

En su llegada a los Juegos Olímpicos, el pívot de los Philadelphia 76ers fue duramente criticado. Esto se debe a que el nacido en Camerún, que cuenta con pasaporte galo y estadounidense, se decantó por jugar para los norteamericanos.

Hostil recibimiento a Embiid

En el arribo a Lille por parte del conjunto liderado por LeBron James ocurrió una situación controversial. Embiid recibió duros mensajes cuestionando su decisión. “¡Joel, devuelve tu pasaporte! Tú no eres americano”, le enrostraron. “Tenías que haber jugado con Francia”, continuaron. El jugador de los Sixers estaba camino al bus de su equipo y no le dio mayor importancia, reaccionando con una pequeña sonrisa.

El conflicto escaló luego de que se hiciera pública una carta que el pívot le envió al presidente Macron. “Tras conversaciones con la Federación Francesa de Baloncesto, ya he tomado mi decisión. Me gustaría realizar los trámites para obtener la nacionalidad francesa y así poder ser seleccionado por los bleus. Por tanto, no deseo jugar en ninguna otra selección nacional. He remitido expediente en este sentido al Ministerio del Interior y de Asuntos Exteriores”, señalaba el escrito.

En tanto, el presidente de la federación francesa, Jean-Pierre Siutat, aspiraba que Embiid pudiera hacer una dupla con Wembanyama, aunque sabía de la dificultad. “Quiero que venga. Estamos trabajando en ello, tenemos un firme deseo de hacerlo. Él lo sabe. Tuvimos la oportunidad de discutirlo con él y estamos esperando una decisión”, aseguró en su día.

Sin embargo, hubo una llamada de LeBron que terminó siendo clave para que el MVP se decantara por Estados Unidos. James llamó uno por uno a todos sus compañeros y formó un equipo plagado de estrellas. Curry, Tatum, Durant, Davies, Holiday, Booker, entre otros, son algunos de los integrantes del equipo favorito al oro. El conjunto norteamericano, que es una de las grandes atracciones de París 2024 (si no la más), debutará el domingo 28 de julio ante la Serbia de Nikola Jokic.