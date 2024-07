“No más socialismo pobrista en el fútbol”: Milei dispara contra la AFA y sale en defensa de las sociedades anónimas

El Presidente de Argentina Javier Milei nuevamente se ve envuelto en una polémica. Esta vez el jefe de Estado transandino cuestionó duramente a la AFA por oponerse al plan de sociedades anónimas que el mandatario propuso en su programa de gobierno.

A dos día de la final de la Copa América, el mandatario le dedicó algunas palabras a la entidad que rige el fútbol de su país. “Pregunta técnica: Si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol”, lanzó.

Tras su posteo, un usuario criticó el poder de la AFA en los clubes del país: “¿Por qué la AFA tiene que definir el tipo societario cuando los clubes están asociados a otras federaciones nacionales por los diferentes deportes que practican? ¿Podría entonces definir el tipo societario de un club la Federación Argentina de Básquet?”, preguntó.

La respuesta de Milei no se hizo esperar. “Es que no debería, ya que la AFA no debería estar por encima de las reglas de otras instituciones del país. A su vez, recordemos que se plantea la opción. NO ES OBLIGATORIO”, expresó.

Después otro usuario criticó al Presidente. “Todos se formaron el clubes que son de los socios! Las SAD compran talento generado en nuestros barrios, por nuestra gente. ¡Qué poco orgullo por lo nuestro!”, le retrucó, a lo que este le respondió: “Se nota que sos muy orgulloso con la ajena... y obviamente no te interesa la calidad del espectáculo ni el nivel de competitividad de nuestra liga... Tu romanticismo (con la ajena) más temprano que tarde matará a nuestro querido fútbol argentino...”.

“Pobrecito... No entiende que es que las SADs sean opcionales... Además, con tu modelo te vas a quedar con una liga de menor nivel ya que los jugadores irán donde la paguen más... Seguí romantizando la pobreza que así verás la destrucción de los clubes y del fútbol argentino...”, le contestó más tarde a otro cibernauta.

Espera a Messi

Javier Milei mostró su alegría por la posibilidad de que Argentina gane la Copa América y de que el plantel visite la Casa Rosada, en especial a Lionel Messi. “Va a ser un privilegio poder recibirlo”, declaró.

Asimismo, recordó su admiración por el astro que está disputando sus últimos partidos con la camiseta albiceleste. “Hay videos míos de cuando lo mataban y yo sostenía que era el mejor jugador de todos los tiempos. No soy un nuevo fan de Messi”, señaló.