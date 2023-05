La cruda sentencia de Ronnie Fernández: “En la U llegué siendo un superhéroe y terminé siendo el peor refuerzo de toda la historia”

El presente de Ronnie Fernández es más que auspicioso. Titular indiscutido en el Bolívar y con 13 goles en esta temporada, el delantero dejó atrás su tormentoso paso por Universidad de Chile.

Sin embargo, el sureño no olvida lo que vivió en el Centro Deportivo Azul y lo recuerda con dolor. “Se me criticaba más a mí que a jugadores que por ahí no tenían ni minutos. Entonces, ¿qué esperaban? ¿Que yo no hiciera nada o que intentara hacer algo? Yo prefiero ser de esos que prefiere intentar algo, no quedarme con el que pudo ser. Después, el tiempo dirá si es para bien o para mal”, señaló en diálogo con radio ADN.

Luego, explicó por qué asumió el rol de líder de un equipo que pasaba por un pésimo momento, pese a que ni siquiera había sido formado por la escuadra estudiantil y su identificación pasaba más por Santiago Wanderers.

“¿Qué hubiese pasado si no tomaba ese rol? Es ponerse subjetivo. Imagínate la tomaba fácil. Es difícil porque en la interna se conversa... Imagínate no hubiera sido así y quizás me hubiese mantenido en la sombra y no hubiese existido alguien que, al menos, se hiciera cargo de algunas cosas que pasaron y que no tengo por qué revelar”, expuso.

“En la U llegué siendo un superhéroe y terminé siendo el peor refuerzo de toda la historia. Es un sube y baja que el fútbol te entrega partido a partido. Creo que si hubiera tenido un par de jugadores como los que ahora están en la zaga de la U, que se ve un equipo más fuerte, quizás la historia hubiera sido distinta”.

Por último, Fernández habló de su presente en el Bolívar, equipo dirigido por Beñat San José, extécnico de Universidad Católica y campeón con los cruzados en 2018, el cual marcha tercero en la liga altiplánica, y que ya tiene casi sellado el paso a los octavos de final de la Copa Libertadores. “Acá vine a un equipo en donde no tengo que venir a hacerme responsable de más cosas que patear un penal, por ejemplo. Es un equipo que está preparado y pelea todos los años para ser campeón y que hoy tiene un enfoque en la Copa Libertadores, en donde estamos bien”, concluyó.