Gustavo Quinteros se queja en Colo Colo: “No nos hemos podido reforzar; los directores toman las decisiones, ellos son los que tienen que actuar”

Gustavo Quinteros saca la voz a horas del duelo frente a América Mineiro, por la Copa Sudamericana. Este martes, a las 18 horas, en el Monumental, el Cacique iniciará su participación en el certamen continental tras quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, Quinteros analiza al plantel de la escuadra de Macul. Lo hace casi 24 horas después de la entrevista de Alfredo Stöhwing, la cabeza de Blanco y Negro, quien aseguró a El Deportivo que Colo Colo tenía el mejor plantel del fútbol chileno.

“Hasta ahora no nos hemos podido reforzar. Los directores toman las decisiones, ellos son los que tienen que actuar, solo doy mi opinión como entrenador, por estar a cargo del plantel y ver las necesidades que tenemos”, dijo el estratega. De paso, volvió a insistir en que no considera refuerzos a Pablo Parra y Óscar Opazo, ya que solo vinieron a reemplazar a jugadores que dejaron la institución.

“Fui claro, hace varias conferencias que vengo diciendo lo mismo y no lo voy a repetir. Pablo Parra viene a reemplazar al ‘Kiwi’ Rojas que se fue y Opazo, a Opazo”, señaló.

Quinteros no se escondió de ningún tema. El argentino analizó su relación con las máximas autoridades de la institución. “El presidente siempre está dispuesto a escuchar y hablar de fútbol, Daniel -Morón- también, tengo una relación excelente con ambos y de casi todo el directorio. Tenemos un buen plantel, en la primera parte del año no pudimos hacer los goles que nos hubieran tenido más arriba, es una falencia que ojalá podamos mejorar en el segundo semestre, que podamos cambiar eso, más allá de si viene o no un centrodelantero”, agregó.

En relación al primer semestre, Quinteros reconoció que no fueron seis meses fáciles. “Esta mitad de año fue difícil, pero lo positivo es que jugaron un montón de chicos, el club en el futuro va a tener a jóvenes jugando que van a ser importantes. Uno se entera que hay gente siguiendo a Damián Pizarro desde el exterior, a Jordhy Thompson también, a Alan Saldivia, eso es cumplir objetivos importantes para la institución, remarcó. “Con lo que tenemos ahora hay que tratar de luchar en los tres frentes que tenemos. El sábado tenemos un partido importantísimo en el torneo nacional”, enfatizó.

Respecto al rival de este martes, en Colo Colo no se confían. “Vamos a enfrentar a un equipo que no viene bien en el Brasileirao, pero que juega bien, le ganó a equipos importantes, tiene altibajos de rendimiento, ataca con mucha gente y seguramente vendrá a buscar un buen resultado. Tendremos que jugar a nuestro mejor nivel, estar más sólidos defensivamente que en ese partido de Copa Chile. Estamos motivados, tratando de buscar un rendimiento cada vez mejor”, analizó.

“Tienen casi tres equipos de fútbol para formar, cambia bastante en Copa de Brasil o Sudamericana. Tiene más ventaja porque tiene más jugadores de recambio y experiencia, pero eso no quiere decir que sean más fuertes. Es el día del partido donde nosotros tendremos que jugar a nuestro mejor nivel. Tiene un plantel de 35 jugadores, cualquiera que ponga tiene buen nivel deportivo”, cerró Gustavo Quinteros.