Gustavo Quinteros transparenta su vínculo con el agente: “Tengo una excelente relación con Fernando Felicevich”

Gustavo Quinteros está en entredicho. En un reportaje realizado por TVN, el técnico de Colo Colo apareció mencionado. ¿La razón? El vínculo que mantiene con Fernando Felicevich. La revelación de una conversación vía WhatsApp con el representante de futbolistas lo pone en entredicho. También se le cuestiona por una reunión con el agente, en diciembre de 2020. Por esos días, el Cacique, que bregaba por salvarse del descenso, se enfrentaría a Deportes La Serena, un club sobre el que también se señaló un vínculo con el intermediario. Los papayeros, finalmente, vencieron a los albos, estirando una agonía que solo finalizó en el partido por la permanencia frente a Universidad de Concepción, en Talca.

El entrenador aclara la relación con el agente. Y no la esconde. “Cuando vine a Colo Colo, me llamó directamente Espina. Necesitaba una persona, una agencia, quien que pueda hacerme los papeles. Entonces, con Daniel Behar hicimos todo. Tengo una excelente relación con Daniel, con Felicevich. Y no te puedo decir nada más”, respondió en la conferencia de prensa previa al choque ante la escuadra brasileña. También aclaró que en su anterior paso por el país el nexo fue otro. “Cuando vine a la Católica, me trajo una persona que trabajaba con el Tati Buljubasich”, manifestó.

“Se habla mucho”

Quinteros realizó una fuerte crítica al medio periodístico. Con un fuerte cargo incluido. “Se habla mucho. Lo digo sobre Colo Colo, porque es la mayor información deportiva. El 80 por ciento de lo que se comenta es mentira. Cómo puede ser que la gente tenga que escuchar tantas mentiras. Sobre Colo Colo lo digo. Y lo sacan para hacer notas. No hay que leer ni hacerle caso a muchas cosas, que son mentiras”, declaró.

Luego se refirió a la expulsión en el partido frente a O’Higgins, el sábado, en el Monumental. “Este árbitro se equivocó, porque era amarilla cuando le pegó de atrás al Vicho Pizarro. Se equivocó en la amarilla. Es una provocación. Me sacó la amarilla y me expulsa. El arquero rival le reclama, le saca la amarilla, le sigue reclamando un montón y no le saca la segunda”, dijo, en su afán por enjuiciar la decisión referil.

También abordó la disputa por el arco albo, aunque sin precisar quien atajará ante el América Mineiro. “Lo mejor sería darles dos o tres partidos a cada uno. Así los tengo motivados, positivos y en actividad. Es algo que voy a decidir. En este partido, veremos. Primero me gusta darle la formación a los jugadores”, expresó.

El estratega reveló que sus dirigidos se prepararon para un escenario posible en la definición ante los brasileños. “Entrenamos penales. Siempre lo hacemos, por un tema de entrenamiento. Siempre se quedan tres o cuatro, que pueden ser los que van a patear después”, detalló.

Finalmente, habló sobre su continuidad en el club. “Soy un hombre muy feliz en este club, en la ciudad, en el país. Mi familia también. El tema de continuar es difícil de hablar ahora. Primero hay que conseguir los resultados. Primero, era hacer jugar a un montón de chicos. Lo vamos a decidir más adelante. Los directores piensan en eso. Tenemos esa deuda de hacer algo más en torneos internacionales”, admitió.