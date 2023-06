Gustavo Quinteros justifica el nuevo fracaso internacional de Colo Colo: “El chileno no es un fútbol que llegue tan lejos en la Libertadores”

Colo Colo cosechó un nuevo fracaso en la fase grupal de la Libertadores. El equipo solo necesitaba ganar a Pereira, pero no tuvo la eficacia suficiente para llevarse el triunfo en Macul y terminó igualando sin goles.

“Volvimos a jugar bien, tuvimos tres cuatro ocasiones ante un rival que se defendió mucho. Fallamos conta Monagas, contra en La Bombonera con una ocasión de Jordhy Thompson en el minuto setenta y pico…. Ahora tuvimos dos de Damián Pizarro, en el segundo logramos dos más”, resumió el técnico Gustavo Quinteros.

Sobre el mismo punto, reconoció que “tenemos que mejorar, seguir trabajando, las ocasiones las creamos. Futbolísticamente, nunca fuimos inferiores a ningún equipo del grupo”.

Y es que los albos no tuvieron la regularidad necesaria para marcar un gol, ni este partido ni tampoco en los anteriores, luego de sumar solo tres conquistas en seis partidos en la Copa.

“Nos queda la angustia de no haber sido eficaces, no concretar los goles en el momento justo. Hoy nos pasó lo mismo, se jugó bien y no se pudo ganar por un tema de precisión y eficacia”, dijo el santafesino.

Pese a la autocrítica, también advirtió que “situaciones mano a mano tuvimos un montón. Generamos, pasamos los videos y los vimos. No tuvimos eficacia, sino estaríamos clasificados. Tenemos que lograr un porcentaje mayor de eficacia por lo que generamos, no lo hicimos porque no convertimos”.

Además, agregó que “tenemos que mejorar en las situaciones, ser más precisos, darle confianza a los que están jugando para poder convertir en los próximos partidos”.

Un nuevo fracaso

En el papel, el campeón chileno tenía una zona abordable para llegar a los octavos de final de la Copa Libertadores. En esa línea, consultado si era un fracaso no avanzar, el DT lanzó toda la artillería.

“A ver, la historia no sé… Hace mucho que no se avanza en la Libertadores, los equipos chilenos no clasifican a la siguiente fase, no es un fútbol que todos los años llegue tan lejos en la Libertadores”, afirmó el exzaguero.

“Fracasa el que no trabaja”, prosiguió, a la vez que explicó que “nosotros trabajamos todo el tiempo, generamos situaciones, hoy superamos al rival todo el partido. No alcanzó y hay que ser más precisos, más eficaces, tratar de mejorar eso”.

Uno de los temas que se hizo frecuente en la conferencia de prensa fue la poca cantidad de conquistas que logró el equipo, a lo que Quinteros respondió que “del año pasado a esta altura, teníamos muchísimos más goles, hoy no. Quiere decir que estamos fallando ahí. Pero mantener lo bueno del equipo que es generar las situaciones”.

Sobre los refuerzos, el entrenador aseveró que “hablé con los dirigentes y lo hice público (un volante de creación y un delantero). No es necesario repetir lo mismo. Ojalá que se pueda concretar, sino seguiremos trabajando para superar a los rivales. Hasta ahora no nos alcanzó”.

En ese sentido, advirtió que “nos falta esa confianza de estar más tranquilos. Hoy fallamos goles abajo del arco. Damián Pizarro, el remate de Gil, el de Fuentes, el de Bouzat, que no estaba en offside. El remate de Damián que sacó el arquero, la de Esteban Pavez que el arquero desvía en el piso. Tenemos que seguir trabajando e incorporar a algún jugador que pueda reforzar esa zona”.

Pero no es solo un tema que haga ruido en el plano internacional, ya que en las Copa Chile y en el campeonato nacional, a Colo Colo también le ha costado selle los triunfos.

“Nos está costando en todos los torneos. En el local el máximo goleador tiene tres conquistas, en seis meses. Es algo a mejorar. Todo lo demás el equipo lo está haciendo. Debemos tener más superioridad que hoy en un partido internacional. Nos faltó en el finiquito, estar tranquilos y convertir”, declaró el técnico.