Ricardo Abumohor da detalles de la vida de Sergio Jadue en Miami y lanza potente acusación: “Quiso perjudicar a O’Higgins”

La vida de Sergio Jadue después de su fuga del país sigue siendo uno de los temas más icónicos del fútbol chileno en la última década. Un episodio que enmarcó una etapa oscura dentro del manejo de FIFA y que marcó el fin del mandatario que llevó a Chile a su primera Copa América.

A casi ocho años de aquello, su vida en Estados Unidos sigue siendo un misterio para la mayoría, por eso cada información del ex presidente de la ANFP acapara la atención del medio. Si hace unos meses se supo que tenía un negocio de lanchas en Miami, en las últimas horas se conocieron más detalles de su realidad fuera del país.

El encargado de entregar dicha información fue Ricardo Abumohor, expresidente de O’Higgins. El rancagüino conversó con Informe Especial de TVN y entregó detalles hasta ahora desconocidos de la vida de Jadue en Miami y de irregularidades que realizó como presidente de la ANFP. “Lo vi muy abierto, me reconoció todo lo que había hecho; incluso hasta cómo quiso perjudicar a O’Higgins...por ejemplo, inventó un viaje a Brasil para no entregar la copa (en 2013). En ocasiones también intervino en los arbitrajes. Lo único que quería era que O’Higgins no fuera campeón, él me lo reconoce”, expuso.

Dicha situación se la habría confesado el ex timonel en una junta que tuvieron en Estados Unidos. Dicha reunión también le permitió conocer más en detalle su día a día en Miami. “Ya no le paga nada el FBI... No lo ha pasado bien contra todo lo que se puede decir. Tiene un departamento pequeño de dos dormitorios. Vive con la mamá en una pieza y sus dos hijos en la otra”, admitió.

Pese a que las intenciones de perjudicar a O’Higgins, Abumohor se mostró receptivo con el ex dirigente en la entrevista televisada, ya que incluso le quitó responsabilidad por todas las irregularidades que se vivieron en Conmebol y FIFA durante ese periodo. “Yo creo que Jadue fue una víctima del sistema. Cayó en la trampa, porque es una persona inteligente que vivió con muchas carencias. Era muy joven, y cuando te agarran estos próceres te van calando rápido. La debilidad humana o la necesidad te hacen cometer errores. Fue muy franco, muy frontal y auténtico. Es la impresión que me dejó”, comentó.

Finalmente, dejó sobre la mesa que no todos los responsables han sido castigados de la misma forma que el calerano. “Creo que sus pecados los pagó. Hay personas que estuvieron muy cerca de él que no han pagado nada. Él se las llevó solo. Estamos en una crisis absoluta porque nos hemos manejado muy mal. No hicimos lo que teníamos que hacer, pero hemos sabido encaminar nuestras faltas o nuestros pecados en el desarrollo correcto”, concluyó.