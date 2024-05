Primero fue Manuel Pellegrini: en España aseguran que Claudio Bravo intentó convencer a Alexis Sánchez para que fichase en el Betis

El Betis de Manuel Pellegrini pudo contar con más chilenos en sus filas. Además del Ingeniero y Claudio Bravo, Alexis Sánchez fue una de las posibilidades que manejó el conjunto verdiblanco para reforzar el ataque de la escuadra hispana.

Así lo dejó claro el DT en una entrevista con El Deportivo. Cuando se le consultó sobre la posibilidad de que el Tocopillano se integrara al club ahora que queda libre, Pellegrini expuso que intentó ficharlo antes de que volviera al Inter.

“Tuve conversaciones con Alexis la temporada pasada antes de ir al Inter, teníamos algo conversado, pero él prefirió ir al Inter; ahora las cosas han cambiado. Estamos terminando la temporada”, explicó.

“Es un jugador que ha demostrado en su carrera, y son muy pocos los jugadores a nivel mundial, no te lo digo solo como chileno, que puede jugar en el Manchester United, en el Arsenal, en el Inter, en todos los equipos que ha querido jugar. Es un jugador de primera línea del fútbol mundial, pero no sé si está dentro del presupuesto que tiene el Betis”, agregó el adiestrador.

Claro que en esto hubo un jugador que pudo ser clave para que el traspaso se hubiese realizado. Según revelan en España, Claudio Bravo se contactó con Alexis para intentar cerrar el traspaso.

“Según ha podido conocer Diario de Sevilla, el meta Claudio Bravo, compatriota de Alexis, también conversó con el delantero con el objetivo de que fichara por el Betis, aunque sin éxito en última instancia”, aseguró el medio.

El inicio de su carrera, el fracaso con la U y más

En la misma entrevista, Pellegrini se refirió a otros hechos clave en su carrera, como lo ocurrido con Universidad de Chile. “Lo vivido con la U fue el comienzo de una carrera en el que me sirvió muchísimo el haber tenido ese traspié tan joven. Me hizo redoblar todos los esfuerzos y las ganas de querer demostrar las razones por las que me quería dedicar al fútbol. Lo de la U también fue un poquito de pecado de soberbia de la juventud. Me había retirado un año antes de jugador porque sabía que el club estaba muy mal económicamente y no había posibilidad de hacer una buena campaña. Fue un traspié, pero también un aprendizaje importantísimo”.

También apuntó a un distanciamiento con la familia. “El riesgo de la familia ha sido alto. Yo creo que eso ya pasó, porque ya tengo tres hijos grandes. Ya están todos casados. Dos viven en Chile y uno acá en España. Le ha tocado muy duro a mi señora, de tener que viajar mucho a distintas partes. Creo que la formación de mis hijos ha sido con un padre un poco ausente, sobre todo, desde que ellos tuvieron 12 años, pero por otro lado creo que ha sido una educación basada justamente en logros, en exigencias y en vivir momentos en que ellos han tenido la fortuna de compartir conmigo”.

Al mismo tiempo, explicó por qué no ha dirigido a la Roja. “Por distintos motivos. Siempre me ha gustado más dirigir clubes que selección. No porque los clubes sean más importantes que mi país, sino que me motiva más trabajar día a día en el campo y no una vez cada tres meses con la Selección y que el resto sea todo trabajo administrativo. Puede ser una experiencia bonita y más cuando se puede ir a un Mundial. Pero sí te digo que nunca está todo terminado. A esa explicación hay que sumarle el convencimiento que tengo de que el técnico es el encargado de llevar a cabo el proyecto deportivo realizado con todo el apoyo dirigencial para poder mejorar todo el fútbol a nivel global. No hay que creer que un determinado técnico solo tiene que llevar a una Selección a un Mundial. El objetivo tiene que ser que la mejoría del fútbol chileno te permita clasificar a la selección al Mundial”.