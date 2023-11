La U vuelve de golpe a su cruda realidad: cae ante Everton y llega herida al clásico con la UC

Derrota dolorosa para la U ante Everton en Santa Laura. Primero por no haber podido mantener la racha de victorias, segundo por perder a tres jugadores de cara al duelo ante la UC y tercero por no rescatar puntos pese a mostrar una mejora en la cancha. Fue 1-2 para los de Viña del Mar, quienes llegan a 41 puntos en el Campeonato Nacional.

Después de más de un mes sin fútbol oficial, la Universidad de Chile apareció sobre el campo de Santa Laura con la exclusiva responsabilidad de sumar de a tres. Si bien la victoria ante Audax Italiano antes del parón por los Panamericanos le trajo aire a Pellegrino, la situación está lejos de ser positiva para los azules. De hecho, antes de ganarle a los de La Florida sumaban ocho partidos sin festejos. Por eso necesitaban sacarse las dudas.

Pero lo cierto es que los primeros en golpear fueron los visitantes. La U no jugaba mal en Santa Laura, de hecho eran más protagonistas, pero en el 28′ el marcador los puso por debajo. Fue Sebastián Sáez el responsable, quien aprovechó un buen pase entre líneas para decretar el 0-1, justo un minuto después de que los laicos reclamaran un penal a favor tras una mano en el área de Everton.

Lo cierto es que los universitarios no se complicaron por ir abajo en el marcador en la primera parte. Siguieron buscando generar peligro desde las bandas y encontraron el premio a los 43′ cuando Palacios convirtió el empate. El “Chorri” aprovechó un centro que se paseó por el área chica para igualar el encuentro antes de irse a los camarines.

El problema fue que en la segunda parte la historia no fue muy distinta. Arrancaron mejor los azules, teniendo incluso una opción clara de Guerra antes del primer minuto que finalmente el delantero no pudo conectar. La tónica siguió así hasta el 51′ cuando Everton volvió a ponerse en ventaja. Centro de Berríos desde la derecha y Campos López no perdonó.

Gol que elevó a los de Viña del Mar y que durmió a los azules, quienes perdieron claridad y profundidad cuando nuevamente se pusieron en desventaja. Fueron minutos de mucha desazón en la banca universitaria, donde no aparecían las respuestas para generar peligro. Por lo mismo en el minuto 66 Pellegrino intentó cambiar al equipo con los ingresos de Assadi y Andía.

Las dos variantes ayudaron a la generación de juego, pero el cuadro de la quinta región ya estaba en plan resistencia. Se agrupaban bien, contenían los ataques y buscaban salidas rápidas. Eso hasta los últimos suspiros. Minuto 95 y Assadi se juega su última carta. Una escapada por la banda que termina en un pase atrás para Marcelo Morales quien prueba al arco. El rebote le queda justo a Cristian Palacios quien con la rodilla convertía el gol. Todos celebraban, pero el VAR anuló por offside. Fue un momento de frustración para los azules, quienes asumían que con eso el partido estaba perdido. Para colmo Gonzalo Tapia se fue expulsado por los reclamos, quedando fuera del partido ante la UC.

La U nuevamente pierde por el torneo, nuevamente se quedaba sin puntos de local. Poco importó la mejora futbolística o el mes de preparación sin partidos todos los fines de semana. Pellegrino nuevamente tendrá que dar explicaciones y resistir los cuestionamientos, todo a cinco días del clásico universitario. Ante la UC además no contarán con Nicolás Guerra por acumulación de amarillas, ni con Nery Domínguez ni Gonzalo Tapia por expulsiones.