Lo que el The Best deja olvidado: las mejores actuaciones individuales de la temporada suspendida

La FIFA determinó suspender la gala del The Best este año, debido a la pandemia del coronavirus. Esta medida deja con las ganas de varios jugadores que entraban en la pelea por ser el mejor. El siguiente es un pequeño repaso a algunos de los potenciales candidatos para ser The Best, hay no lo podrán ser en 2020.

Messi, el eterno candidato

El argentino Lionel Messi fue el último ganador del The Best. No podrá revalidar su trono como el mejor del año. Aunque no tenga una gran temporada, siempre aparece entre los candidatos a cualquier condecoración individual. En la campaña 2019-2020, marcha como el artillero de la liga española, con 19 goles, cinco más que Karim Benzema. Además, su Barcelona lidera la tabla. La Champions es el gran desafío para La Pulga.

Cristiano, el otro eterno candidato

Si está Messi, también tiene que estar CR7. A la larga, ambos han gobernado el fútbol en la última década. Este animal competitivo, tal como el argentino, también pugna por la Bota de Oro, el premio al goleador de la temporada. En la Serie A lleva 21 goles, de los cuales siete han sido de penal. Está a seis del líder, Ciro Immobile.

Oblak, la muralla

Desde hace rato que el esloveno Jan Oblak es uno de los mejores porteros del mundo. Junto a Alisson y Ter Stegen, pelean por ese cetro. El meta del Atlético de Madrid ha tenido una temporada destacada, que tuvo como peak su actuación en Anfield, ante el Liverpool, por la Liga de Campeones. Se transformó en una muralla, siendo una de las grandes razones de la gesta colchonera en Inglaterra, para eliminar al campeón de Europa. El ex Benfica ha ganado el Trofeo Zamora cuatro veces seguidas.

Haaland, el artillero de moda

Con 19 años, el noruego es la sensación del fútbol europeo. El delantero del Borussia Dortmund ha tenido una temporada de ensueño. Su registro es envidiable: 40 goles en 33 partidos, sumando lo realizado en el Salzburgo y en el Dortmund. Una de sus actuaciones más relevantes fue ante el PSG, por la Champions, anotando un doblete y resaltando su velocidad.

Mbappé toma el testimonio

Con 21 años, Kylian Mbappé ya puede decir que es uno de los futbolistas más costosos de la historia y un campeón del mundo. El francés fue pieza fundamental para que el París Saint-Germain consiguiera un nuevo título de la Ligue 1, aunque con matices muy especiales porque el torneo se acabó anticipadamente por el coronavirus. Fue el mayor anotador de la liga gala por segundo año consecutivo, con 18 tantos, ninguno de penal.

Mané, el líder del Liverpool

Los Reds están ad portas de ganar la Premier League. Si en su minuto la luz de los de Anfield era Mohamed Salah, ahora ese traje le queda a Sadio Mané. El senegalés se transformó en una pieza fundamental para el esquema de Jürgen Klopp, compartiendo el ataque con el mismo Salah y Roberto Firmino. En la Premier actual, que espera por su reanudación, suma 14 anotaciones. Su velocidad y talento sobresalen.

Lewandowski, el hombre gol

Si se hace una lista de los mejores delanteros de la actualidad, tiene que estar el polaco, quien tuvo un inicio de temporada espectacular con el Bayern Múnich. El capitán de su seleccionado, clasificado a la Eurocopa, es el hombre gol del elenco bávaro, puntero de la Bundesliga. Lleva 25 goles en el torneo germano, liderando la tabla de goleo, con cuatro más que Timo Werner. Es candidato de fierro para la Bota de Oro.

Van Dijk, el mejor central del mundo

El neerlandés Virgil van Dijk estuvo a un paso de ser The Best, pero el cetro se lo quedó Messi. De igual manera, no se puede escatimar el acierto que tuvo el Liverpool en fichar a un zaguero eficiente, rápido y siempre bien ubicado. Tuvo un 2019 soñado, ganando Champions y Mundial de Clubes, más el subcampeonato de la Nations League con Países Bajos.