Hijos de Grondona, indignados con El Presidente: “Su memoria y trayectoria no se ensucian por una película que ‘mal-informa’ por un rédito económico”

El pasado viernes se estrenó la serie de Amazon Prime El Presidente, que retrata el caso de corrupción de la FIFA en la figura de Sergio Jadue. Pero no solo el calerano aparece en escena, sino que todos los mandamáses de la Conmebol en aquella época. Esto incluye al argentino Julio Grondona, fallecido presidente de la AFA.

Durante esta jornada, dos de los hijos del exdirectivo, Liliana y Julio Ricardo, se manifestaron a través de un comunicado, reaccionando de mala manera ante el estreno de la serie protagonizada por el colombiano Andrés Parra.

“Manifestamos nuestro dolor y repudio con la utilización del nombre, caracterización y datos de la vida privada de nuestro padre, así como con la falsa imputación de actos que afectan su dignidad, buen nombre y honor. La satirización a la que el filme apela, que lo pone como principal hacedor de un esquema de corrupción, encubre un repugnante acto de cobardía, aprovechando el hecho de su fallecimiento para negarle su posibilidad de defensa”. Así comienza la nota de los hijos de Grondona.

“Tuvo críticas, detractores y se contaron historias, que siempre enfrentó y aclaró, cara a cara, defendiendo su dignidad sin nunca rehuir jamás al debate. Nunca estuvo involucrado en una causa judicial por algún delito que pusiera en duda su honestidad. Entonces, cuando solapados bajo una cámara, amparados por una abusiva y desnaturalizada libertad de expresión y movidos exclusivamente por un afán exclusivamente económico, pretenden ensuciar su memoria, no hablan de Don Julio, hablan de ellos mismos... Su memoria y trayectoria no se ensucian por una película que “mal-informa” conscientemente para obtener un mezquino rédito económico, que apela a la bajeza de mentir un relato; por personas que solamente buscan beneficios personales sin importarles las demás personas; que no conoce la historia ni menos tienen elementos para justificar sus falsos dichos, sostenidos solo por la impunidad que la irresponsabilidad les otorga; ni por empresas extranjeras a las que nada importa el sentimiento argentino, pero que siempre encuentran traidores para ensuciar nuestra identidad. Don Julio murió limpio y tiene su lugar en la historia”, prosigue el comunicado de sus hijos.

La familia maneja la opción de demandar a Amazon por la serie.