Marcado por el VAR, Colo Colo pasa de la intensidad a la fragilidad

De las expectativas a la frustración. De la intensidad a las dudas. Colo Colo todavía no carbura y eso se nota. Tal como en la fecha anterior, desperdicia una ventaja inicial y termina regalando puntos. Fue 1-1 con Audax Italiano.

El objetivo albo era mostrar una mejoría, después del mal partido que hicieron en La Serena. Para aquello, Gustavo Quinteros mandó a la cancha a su mejor contingente. Presumiblemente, se trata de la oncena que utilizará en la Copa Libertadores (sin un jugador Sub 21). Y hablando del certamen continental, los itálicos están mirando de reojo su estreno en la fase 2, ante Estudiantes de La Plata, del próximo miércoles.

El primer tiempo tuvo a un invitado de piedra: el VAR. Mediante la revisión en el videoarbitraje, se sancionaron dos penales a favor de Cacique en 15 minutos. El primero fue por un codo fuera de posición, tras un tiro libre de Gil. El juez Juan Lara observa la secuencia y cobra la pena máxima. Juan Martín Lucero patea con fuerza y ubicación, para el 1-0. En los 13′, se repite la escena, para la incredulidad de Ronald Fuentes. Nuevamente el árbitro recurre al VAR para ver una falta de Fernández sobre Suazo. Sin la necesidad de la reiteración se apreciaba la infracción. Penal. Pero no fue Lucero. Asumió la ejecución Gabriel Costa. El uruguayo-peruano fue displicente en el remate y Joaquín Muñoz acertó. El 8 de los blancos no tuvo su mejor día.

Los albos fueron claros dominadores del juego en la primera parte, más allá del factor VAR. A través de una presión incesante, que se notó sobre todo en la parte inicial del encuentro (el trabajo de Pavez fue claro para esto), Colo Colo atosigó a los audinos, que no eran capaces de salir de su campo. La visita no encontraba un margen para avanzar con claridad. Esa presión se fue diluyendo, sin embargo la superioridad de los colocolinos era evidente.

En el complemento se vio una cosa completamente distinta. Colo Colo no mantuvo el ritmo y el panorama se fue nublando. A su vez, Audax subió considerablemente su rendimiento. En ese sentido, Ronald Fuentes acertó con los cambios. En los 47′ avisaron con el penal que cobraron por supuesta falta de Rojas a Fuentes Vadulli, que en el VAR (otra vez) fue desestimado. Luego, llegó el 1-1 de Germán Estigarribia, una de las modificaciones. A la jugada anterior, Solari se lo perdió solo frente a Muñoz. El joven argentino es muy bueno, pero peca de individualista. Colo Colo pasó de estar 2-0 a un 1-1 que no se movió.

Todo lo bueno que hizo el Cacique en el primer tiempo se desmoronó en el segundo. Además del empate, se quedaron con 10 por la expulsión de Pavez y el partido se debió detener varias veces porque algunos “hinchas” arrojaron objetos a la cancha (exponiendo al club a una sanción).

Los ingresos de Zavala, Villanueva y Santos no generaron una mejor propuesta ofensiva. Y Audax desperdició varios contragolpes. Con más audacia, quizás ganaban. En síntesis, Colo Colo no puede mantener un buen ritmo más allá de algunos pasajes. El torneo recién parte, pero éstos puntos pueden pesar.

Ficha del partido

Colo Colo 1: B. Cortés; O. Opazo (46′, J. Rojas), M. Falcón, E. Amor, G. Suazo; C. Fuentes, E. Pavez, L. Gil (74′, C. Villanueva); P. Solari, J. M. Lucero (74′, C. Santos) y G. Costa (62′, C. Zavala). DT: G. Quinteros.

Audax Italiano 1: J. Muñoz; N. Fernández, C. Labrín, F. Torres, R. Cereceda; O. Bosso, F. Cornejo; E. Matus (46′, G. Estigarribia), B. Figueroa (46′, J. Henríquez), M. Fuentes (64′, G. Álvarez); y L. Palacios (86′, N. Aedo). DT: R. Fuentes.

Goles: 1-0, 7′, Lucero, de penal; 1-1, 53′, Estigarribia, tiro cruzado que se desvía en Amor

Árbitro: Juan Lara. Amonestó a Pavez, Falcón, Villanueva, Amor (CC); Cornejo, Labrín, Fernández, Cereceda, Torres (AI). En los 73′, expulsa a Pavez.

Incidencia: 16′, Muñoz ataja penal a Costa.

Estadio Monumental. Asistieron 27.107 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.