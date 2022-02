Felipe Mora debió ser operado: se pierde el inicio de la MLS y las Eliminatorias

Mala noticia para Felipe Mora en el inicio de la temporada 2022. El delantero chileno debió ser sometido a una operación, según comunicó su club, el Portland Timbers de Estados Unidos. Este viernes, el cuadro de Oregon dio a conocer que el ariete fue intervenido quirúrgicamente. Se trató de una cirugía artroscópica de desbridamiento de su rodilla izquierda, liderada por el médico Kevin Murphy.

Además, el equipo norteamericano añadió que “Mora llevará a cabo su rehabilitación con el personal de medicina deportiva de los Timbers en Providence Park y en el Providence Sports Care Center”. Se espera que Felipe Mora regrese a la actividad, aproximadamente, en seis semanas.

De esta manera, el ex Audax Italiano y Universidad de Chile se perderá el arranque de la Major League Soccer. La liga parte el próximo sábado 26 de febrero, día en el cual Portland debuta ante New England Revolution. Es una baja no menor para el último subcampeón de la MLS, considerando que Mora fue el goleador de su equipo en la temporada 2021, aportando 13 goles y cuatro asistencias. Llegaron a la final, en la cual cayeron con New York City.

De pasada, Mora queda automáticamente descartado para las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, si es que Martín Lasarte hubiera considerado al atacante en una eventual nómina. A fines de marzo, la selección nacional debe enfrentar a Brasil y Uruguay, respectivamente.