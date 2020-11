Mascherano anuncia su retiro del fútbol: “Di lo máximo”

Uno de los pilares importantes de la actual generación del fútbol argentino anunció este domingo su retiro. Es Javier Mascherano, quien tras la caída de su club, Estudiantes de La Plata, ante Argentinos Juniors, comunicó la decisión de colgar sus botines.

“Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en Argentina”, lanzó el ex Barcelona y selección argentina.

“Es momento de terminar mi carrera por cosas que me pasaron estos meses, que a nivel personal y después de haberlo pensado durante todo este tiempo, lo más correcto es terminar hoy. He vivido mi profesión al 100%, di lo máximo”, agregó.

Entre los logros en su carrera destaca la obtención de dos Champions League y cinco ediciones de La Liga con el Barcelona. Además, logró el segundo lugar con Argentina en el Mundial de Brasil 2014, y dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos. También es el jugador con más partidos jugados con la selección trasandina, contando las dos derrotas en las finales de Copa América ante Chile.