Messi lapida a Setién: “Ya dije que jugando así no ganaríamos la Champions y no nos ha alcanzado ni para La Liga”

Lionel Messi está molesto. Hace varias semanas que viene manifestando su descontento y su continuidad en Barcelona está en entredicho. Ahora, tras la derrota 1-2 ante Osasuna, que además le dio el título de liga al Real Madrid, el argentino no se guardó nada y cuestionó duramente a su técnico Quique Setién y a la dirigencia.

“Ya dije que jugando así no ganaríamos la Champions y no nos ha alcanzado ni para La Liga. Y si seguimos así no ganaremos al Napoli”, señaló el astro. Y no se quedó ahí. “No queríamos terminarlo de esta manera, pero este partido marca como fue todo el año: un equipo débil al que le ganan por intensidad y por ganas. El Madrid hizo lo suyo, desde el parón hasta ahora no perdió y tiene mucho mérito pero nosotros pusimos de nuestra parte. Tenemos que hacer autocrítica global, somos el Barça y estamos obligados a mirar por nosotros y no el rival”, agregó.

Minutos después, el técnico respondió a los dardos del argentino. “¿Si voy a seguir en la Champions? Espero que sí, no lo sé. Vamos a ver, estoy de acuerdo con Messi en algunas cosas, tenemos que hacer autocrítica y si no la hacemos nos costará muchísimo más. Es cierto que hemos tratado de mejorar a lo largo de estos meses pero nos ha costado. Ellos han tenido tres ocasiones y nos han metido dos goles, nosotros veinte y nada. La derrota ha sido absolutamente injusta”, afirmó.

Al ser requerido nuevamente sobre el emplazamiento de Messi, Setién contestó: “La autocrítica tiene que venir por parte de todos, pero estoy convencido de que vamos a ser un equipo diferente con una actitud a tope en lo anímico y que vamos a afrontar la Champions con las máximas garantías. Son situaciones que ya he vivido otras veces y me desgasto en lo que tengo que desgastarme”.