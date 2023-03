Neymar y Alisson quedan fuera de la primera nómina de Brasil post Mundial

El técnico interino de la selección brasileña, Ramón Menezes, anunció este viernes la lista de convocados para el amistoso del Scratch ante Marruecos, el próximo 25 de marzo, en la ciudad de Tánger. Este será el primer compromiso de la Canarinha tras el Mundial de Qatar y la salida de Tite, quien dejó su cargo luego de la eliminación a manos de Croacia, en penales.

La citación estuvo marcada por una fuerte renovación del grupo. Más de la mitad de los 26 jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo no fueron nominados para el duelo de este mes ante los magrebíes, la gran sorpresa del reciente certamen planetario. De los 15 mundialistas que ahora no aparecen hay nombres importantes, partiendo por Neymar. El astro del PSG se lesionó en un duelo de la liga francesa. Otra ausencia de peso es la del arquero Alisson, del Liverpool.

Tampoco aparecen Danilo (Juventus), Raphinha (Barcelona), Fred (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pedro y Everton Ribeiro (Flamengo). Quien se quedó afuera por lesión fue Thiago Silva, del Chelsea.

La renovación impulsada por el interino Ramón Menezes va de la mano con el éxito de la Sub 20, que ganó el Sudamericano de Colombia, porque recurrió a varios de ese grupo. “Fueron convocados once jugadores que formaban parte del grupo mundialista, cinco del Campeonato Sudamericano Sub 20, estamos teniendo nueve debuts, con ocho jugadores que juegan en Brasil y ocho jugadores en edad olímpica”, señaló el DT.

Mientras, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) continúa buscando al reemplazante de Tite al mando de la selección. El timonel Ednaldo Rodrigues negó en febrero que hubieran conversaciones con el técnico italiano Carlo Ancelotti, del Real Madrid, pese a que la prensa local ha instalado el nombre de Carletto.

Nómina de Brasil:

Arqueros : Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico Paranaense), Weverton (Palmeiras).

Defensas : Arthur (América), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla), Renan Lodi (Nottingham Forest), Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Robert Renan (Zenit).

Volantes : Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Vasco da Gama), André (Fluminense), Joao Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Raphael Veiga (Palmeiras).