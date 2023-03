Respira Colo Colo: Conmebol programa a Magallanes para el miércoles y Falcón podrá estar ante la U en el Superclásico

El apabullante paso de Magallanes por la Fase 2 de la Copa Libertadores se transformó en una buena noticia para el fútbol chileno. Hace mucho tiempo un equipo nacional no superaba una ronda del certamen continental con tanta autoridad como lo hizo la Academia frente a Always Ready de Bolivia. El 6-1 en el global (3-0 en la ida y 1-3 en la vuelta) entusiasma a los dirigidos de Nicolás Núñez, pero también puso en alerta a Colo Colo, su próximo rival por el Torneo Nacional.

El duelo está programado con bastante anticipación para el domingo a las 18 horas en el estadio Monumental, ya que, según entienden en la ANFP, la Conmebol eventualmente fijará el duelo ante Independiente de Medellín para el miércoles. ¿Por qué? Por la disponibilidad de estadio informada por el cuadro carabelero, que dispuso El Teniente como primera opción para hacer de local. Dicho recinto ya está reservado para recibir dos partidos de Copa Sudamericana el martes y jueves.

Sin embargo, esta mañana no había certeza absoluta de que sea ese el día del encuentro. De hecho, una opción que manejaba el organismo sudamericano es fijar el duelo para el martes, lo que generaraba otro problema, ya que ese día Audax recibirá a la UC por la Copa Sudamericana, mismo recinto que inscribieron los carabeleros para jugar la Libertadores.

En ese sentido, Magallanes apostaba por la suspensión del duelo ante los albos, en caso de que sean programados el martes, algo que en el Cacique no estaban dispuestos a transar. “Magallanes juega la Copa Libertadores, no queremos que se suspenda el partido, ya que no nos conviene que paremos mucho días (sin jugar), necesitamos competencia”, señaló el miércoles el delantero Darío Lezcano.

Y de hecho en la dirigencia y cuerpo técnico la postura también era clara: se debe jugar ese encuentro en la fecha originalmente establecida. Además, no jugarlo generaría un problema importante, ya que el suspendido Maximiliano Falcón no podría cumplir la fecha de castigo que le queda y tendría que hacerlo en el partido siguiente, que justamente es el Superclásico.

Finalmente, llegaron buenas noticias para el Cacique, ya que la Conmebol oficializó hace sólo instantes que Magallanes recibirá el miércoles al DIM, por lo que el partido del domingo entre el cuadro de Macul y la Academia ya no corre riesgo de suspensión. El duelo se jugará a las 19.00 en Rancagua, mientras que la revancha se disputará el miércoles 15, a la misma hora, en el Atanasio Girardot de Medellín.

Previamente tras el partido de ida ante Always Ready, donde el Manojito de Claveles había goleado 3-0, encaminando bastante su clasificación, el gerente de Ligas Yamal Rajab se comunicó con la Conmebol para gestionar la programación para el miércoles 8 y así evitar un problema mayor.

Así, Falcón, al que aún le resta una fecha de suspensión tras la tarjeta roja recibida ante Everton, cumplirá su castigo ante el cuadro de Nicolás Núñez, por lo que sí podrá estar ante Universidad de Chile, en el Superclásico de la próxima semana.