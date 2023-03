Fognini, Schwartzman y ahora Garin: las estrellas no aprueban la cancha del Chile Open

Christian Garin (100°) tomó el micrófono y volvió a poner en la palestra uno de los temas más polémicos de este Chile Open: el estado de la cancha principal de San Carlos de Apoquindo. Un court que ha alojado los compromisos más importantes del ATP de Santiago pero que desde el día uno ha tenido críticas por parte de los mismos tenistas.

Y es que luego de cuatro días de competencia, se hace imposible no reconocer que la pista no ha pasado la prueba. Por un lado están los constantes piques falsos que da la cancha y por otra lo poco compacta que está la arcilla, sobre todo en los fondos. Una víctima repetitiva de aquello fue Diego Schwartzman (37°), quien en su partido de segunda ronda ante Nicolás Jarry (87°) evidenció de manera repetitiva esta situación.

Y es que al “Peque” la situación le afectó. Tuvo constantes reclamos hacía el árbitro y en varios cambios de lado pidió a los cancheros que aplanaran parte de la cancha, tras romperla cuando se deslizaba para llegar a los tiros profundos de Jarry. Cada vez que eso pasaba, delimitaba las zonas como si de una marca de pelota se tratara.

Incluso las quejas las compartió con su cuerpo técnico, a quienes les hablaba cada vez que un bote falso afectaba el desarrollo del juego. Eso sí, una vez terminado el cotejo, el argentino evitó referirse al estado de la cancha en la conferencia post partido.

Schwartzman en su partido por el Chile Open (@ChileOpen)

Pero quien sí habló fue Fabio Fognini (82°). El italiano disparó directamente con el estado de la pista tras caer ante Tomás Etcheverry (76°) en su debut en Santiago aclarando que la organización debe darse la tarea de mejorar la cancha para favorecer el nivel del evento. “Es difícil hablar de tenis hoy porque si soy sincero la cancha es bastante mala. Hay bastantes piques malos”, fue su primer comentario en su última conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo.

Una que siguió con más críticas: “Si el torneo tiene que mejorar algo es la cancha. Hablé con mis compañeros en los vestuarios y no estamos contentos con eso. A día de hoy para que la gente disfrute más y para que nosotros mostremos nuestra mejor versión, es muy importante eso”, añadió el campeón del Masters 1000 de Montecarlo 2019.

Ahora, fue el turno de Christian Garin. El chileno se despidió ayer del torneo y en la conferencia de prensa tras su derrota fue claro sobre el estado de la cancha. “No sé como se verá desde afuera, pero la cancha no me favoreció por momentos”, lanzó el campeón del Chile Open en 2021.

Frase en la que pese a no apuntar directamente a la pista por su caída ante Sebastián Báez (35°), sí expone su molestia por un tema repetitivo que sucede en el tenis nacional. Los problemas por los estados de las canchas han estado presentes en torneos Challenger, torneos ATP e incluso en varias series de Copa Davis, por lo que no es algo nuevo para el medio.

Finalmente, otro que habló de esta polémica fue Jaume Munar (66°) quien dio una explicación más extensa de todo este tema luego de su victoria ante Alejandro Tabilo, en un partido jugado en la noche del lunes y que tuvo al estado de la pista como gran protagonista.

En dicho encuentro fueron recurrentes los botes falsos, al punto de que en el tiebreak el español consiguió un ace exclusivamente porque la pelota tuvo un mal bote y no alcanzó a llegar a la línea de fondo para ser respondida por el chileno. “Por lo que me he informado, es complicado que las pistas estén mucho mejor por un tema del clima, por el tema de la sequedad no es fácil compactar la pista, entonces acá hay un tema de aceptación. La verdad creo que no hay darle más comentarios a eso porque será así toda la semana. Más allá de eso es verdad que he tirado el ace en el 4-3 del tiebreak, pero también es verdad que en el tiebreak de cinco puntos, cuatro me botean fatal”, comentó en aquella oportunidad.