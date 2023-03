Las reacciones en Argentina a las amenazas contra la familia de Messi en Rosario

La ciudad de Rosario fue el escenario de una situación condenable. El Supermercado Único perteneciente a la familia de Antonela Raccuzzo, esposa del capitán de la selección de Argentina, amaneció con 14 tiros contra el frontis.

Además, en el lugar se encontró un mensaje amenazante que señalaba: “Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”, escribieron los supuestos responsables según han compartido fuentes policiales.

Este hecho de violencia no ha dejado indiferentes a las autoridades del país transandino. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, indicó que “¿Están ganando los narcos? Esa parece ser la sensación que queda, hace 20 años que estamos en esta situación”.

“Nosotros entramos con todo lo que tenemos. El año pasado arrancamos para torcer esa realidad y realizamos 2.050 procedimientos en los que hubo 2.077 detenidos. No estamos jugando con esto, estamos trabajando muy fuerte en función de las investigaciones”, agregó.

A su vez, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, dejó claro que este tipo de situaciones se dan por el narcotráfico y la disputa de territorios entre las bandas criminales.

“La edad promedio de inicio de consumo en los barrios vulnerables es de 10 años. Esos chicos a los 13 años están tirando tiros por una bolsa de cocaína. Esa es la vida que viven y que quieren vivir”, expuso.

Foto: Reuters.

A su vez Pablo Javik, apuntado en el mensaje, planteó sus dudas. “En los últimos dos años hemos hablado de este tipo de balaceras y de todos estos hechos y hay una característica común: ninguna persecución posterior, ninguna situación de accionar, ningún enfrentamiento”.

“Acá tenemos varias fuerzas actuando. Es inexplicable la libertad con la que suceden estas cosas, con relación al accionar de las bancas narcos y con lo que sucede con la no persecución”, expresó en diálogo con Radio Mitre.

También planteó que “hace muchos años que participo en política, a mí no me van a correr. Lo que está claro es cómo actúan. Pero tengo dudas que esto sea una banda narco, porque esto no es un accionar tipo. También puede ser por acción u omisión de los que nos tienen que cuidarnos de los narcos”.

“Me da mucho odio lo que generan con Rosario. Es una ciudad de gente que la pelea. Pero lamentablemente no la cuidan. Este tiene que ser un punto de inflexión. Estoy harto. Esta es una ciudad de laburo, de gente buena que está amenazada por tipos que ordenan cosas desde las cárceles y por la acción u omisión en complicidad de la fuerza que nos tiene que cuidar. Todas las prioridades de recursos tendrían que estar acá”, insistió.

Además, según indica Infobae, se sospecha que el ataque fue realizado por dos hombres quienes se desplazaban en motocicleta y que estarían vinculados con barrabravas de la ciudad. También consignan que hace un mes Javkin se había enfrentado a Miguel Ángel Russo por haber dicho que había jugadores que se negaban a jugar en Rosario por la inseguridad.