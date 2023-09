“Nos sentimos apenados y avergonzados”: la Real Federación Española de Fútbol le da la espalda a Luis Rubiales

Luis Rubiales sigue siendo uno de los temas más comentados en el fútbol español. A poco más de dos semanas de la victoria de las europeas en Australia y de los posteriores actos misogenos del entonces presidente de la la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la situación sigue generando coletazos internos.

La última prueba de aquello fue el duro comunicado que lanzó la RFEF en contra Rubiales, en donde se cuestiona su comportamiento y se pide perdón por el actuar de quien fuese el líder de la organización hasta hace unos días, cuando fue cortado de su cargo por haber besado sin consentimiento a Jenni Hermoso en la ceremonia final del torneo de naciones.

“La nobleza y prestigio internacional de nuestra sociedad y de nuestro deporte se han visto empañados en los últimos días por la actuación de Luis M. Rubiales. El daño causado al fútbol español, al deporte español, a la sociedad española y al conjunto de los valores del fútbol y del deporte ha sido enorme”, comienza exponiendo el texto firmado por Pedro Rocha, presidente interino de la RFEF.

“La actuación del Sr. Rubiales tanto en ese momento como en las horas posteriores no son aceptables bajo ningún concepto y por esto la RFEF retiró inmediatamente de su web todos aquellos comunicados inapropiados y carentes de sentido que no ponían en valor lo logrado por la Selección y no tenían en cuenta las afirmaciones de la jugadora sobre estos hechos”, añade.

De igual forma el texto solicita que todos los procesos en contra de Rubiales sigan su curso, esperando una pronta definición por parte de los juzgados deportivos y civiles. “No representa los valores que defiende la Federación Española, ni los valores del conjunto de la sociedad española y su actuación debe achacarse única y exclusivamente a él, puesto que es el único responsable de sus actuaciones ante la sociedad, ante los órganos deportivos y, si es el caso, ante la justicia. Para que quede claro, esta postura fue la del señor Rubiales, no la de la RFEF. Nos sentimos especialmente apenados y avergonzados por el dolor y la angustia adicionales que esto ha causado”, sostienen.