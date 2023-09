“¿Qué significa que se alegra de mirarme a los ojos”: el duro round entre Marcelo Bielsa y un periodista en la antesala del debut de Uruguay en las Eliminatorias

El inicio de las Eliminatorias para Chile está fijado para este viernes. La Roja deberá visitar el estadio Centenario de Montevideo para enfrentar a Uruguay por la primera fecha del proceso que busca encontrar a los clasificados para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Y en la selección celeste el ánimo está lejos de estar tranquilo para el técnico Marcelo Bielsa. Su forma de actuar y sus decisiones, entre las que destaca la negativa de convocar a Edinson Cavani y Luis Suárez, lo han hecho enfrentarse con la prensa local.

Ejemplo de esto fue la discusión que sostuvo con un periodista en la conferencia de prensa de este domingo antes de dar a conocer la nómina de jugadores para las primeras dos fechas.

Allí, uno de los profesionales presentes le cuestionó al argentino una crítica hacia el periodismo.

“A mí por supuesto me importa la opinión de los destinatarios de lo que ustedes comentan. No es que a mí me importe lo que opinen los medios de comunicación, porque los medios pueden decir cualquier cosa sin sonrojarse según les permita aumentar la cantidad de gente que los oye”, señaló el extécnico de la Roja.

Tras ello un periodista indicó que “quería hacer una acotación ante una generalización que usted ha realizado. Naturalmente que el periodismo necesita audiencia, pero en lo personal jamás emití un comentario pensando en ganarla. En el acierto o en el error, como periodista, opino lo que creo correcto y creo que la mayoría de mis colegas actúan en el mismo sentido”.

Ante esto, Bielsa replicó: “Yo no puedo opinar sobre usted, ahora si usted cree que la mayoría de sus colegas actúa según los principios que usted acaba de decir, permítame decirle que está absolutamente equivocado”.

“Es su criterio, pero no perdamos tiempo en este tema”, contestó el periodista. Luego, Bielsa expuso que “no lo estamos perdiendo, todo lo contrario. Aparte, quien hizo una protección corporativa de su profesión ha sido usted y yo, por coherencia, le contesto”.

“Ante una generalización”, continuó el comunicador, que recibió por respuesta “¡No hice una generalización!”.

A continuación, el periodista añadió. “Sí. Usted dice que los periodistas procurábamos audiencia y por esa audiencia decíamos cualquier cosa”.

Luego, Bielsa apuntó que “usted sabe que la generalización comprende las excepciones. El que generaliza no involucra a todos, sino que dice ´este es el perfil de lo que estoy describiendo´. Por supuesto que hay excepciones y si usted se considera una excepción me parece muy bien. Ojalá así sea por usted y por quienes lo respetan. Ahora, que usted me diga que ese es el perfil del periodismo actual, es para mi una burla a la inteligencia de los que le escuchan”.

Ya cerrando el tema, el periodista comentó que “yo creo que no y me alegra poder estar mirándolo a los ojos”. Sobre esta última frase, Bielsa interrogó. “Seguimos con posiciones indescifrables, ¿qué significa que se alegra de mirarme a los ojos?”.

“Que el resto de la conferencia la hizo con la vista baja”, contestó el aludido.