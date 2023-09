Bielsa borra a los históricos de Uruguay y lanza una nómina plagada de figuras emergentes

Marcelo Bielsa entregó la convocatoria de Uruguay para los próximos duelos eliminatorios. El rosarino dio a conocer una convocatoria plagada de figuras jóvenes, donde se olvidó de la mayoría de los longevos futbolistas que fueron el sostén de los últimos procesos de la Celeste.

Y es que la ausencia de históricos en el equipo nacional era esperable. En el medio charrúa se ha hablado mucho de la no convocatoria de delanteros consulares como Edinson Cavani de Boca Juniors y Luis Suárez de Gremio de Brasil.

Una decisión que generó críticas en el país oriental, donde consideran la vigencia de ambos artilleros, los máximos goleadores en la historia del equipo nacional, con un total de 126 tantos entre ambos.

Incluso, en la conferencia de prensa del sábado, el entrenador argentino debió responder largamente del por qué de esta medida, aunque no los descartó del todo para futuras convocatorias.

“Es imposible que sea yo quien decida que el ciclo de un jugador está terminado. Acá los jugadores juegan por nada, no juegan por plata, juegan por amor a la camiseta. Cómo yo me voy a permitir decirle no a Suárez o Cavani, a cualquier futbolista de un país, vos no sos seleccionable”, aseguró el Loco.

Sin embargo, cumplió con las predicciones, tras prescindir de la base de jugadores que fuero protagonistas en los últimos procesos. Así explica en la ausencia del arquero Fernando Muslera, el lateral Martín Cáceres o el zaguero Sebastián Coates.

Una nómina renovada

Lo cierto es que el rosarino comenzó un verdadero recambio en la selección uruguaya. La nómina de 25 jugadores que entregó tiene al meta Sergio Rochet, de Internacional de Porto Alegre, como el jugador más longevo del nuevo plantel, con 30 años.

Un equipo plagado de jugadores jóvenes, muchos de los cuales ya militan en los clubes más importantes del planeta. Una media de edad de 24,6 años, un dato insólito respecto de los últimos equipos de Uruguay.

Lista en la que destacan futbolistas top como el delantero Darwin Núñez de Liverpool de Inglaterra, el mediocampista Federico Valverde de Real Madrid o el extremo derecho Facundo Pellistri de Manchester United.

Incluso, destaca en esta convocatoria la presencia del volante central Emiliano Martínez, compañero de Darío Osorio en el Midtjylland de Dinamarca. Un jugador de 24 años, quien llegó desde el Bragantino de Brasil y quien fue la figura de Uruguay en la goleada sobre Nicaragua, el primer amistoso de Bielsa a cargo de esta nueva selección.

La Celeste recibirá el viernes a Chile en el estadio Centenario de Montevideo, en el debut de ambos equipos por las Eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026. Cuatro días más tarde, el elenco charrúa visitará a Ecuador, por la segunda fecha.

Los elegidos

Jugador Posición Club Edad Sergio Rochet Arquero Inter (BRA) 30 Franco Israel Arquero Sporting (POR) 23 Santiago Mele Arquero Junior (COL) 25 Santiago Bueno Defensa Wolverhampton (ING) 24 Bruno Méndez Defensa Corinthians (BRA) 23 Sebastián Cáceres Defensa América (MEX) 24 José L. Rodríguez Defensa Vasco da Gama (BRA) 26 Mathías Olivera Defensa Napoli (ITA) 25 Joaquín Piquerez Defensa Palmeiras (BRA) 25 Matías Viña Defensa Sassuolo (ITA) 25 Lucas Olaza Defensa Krassnodar (RUS) 29 Nahitan Nández Volante Cagliari (ITA) 27 Felipe Carballo Volante Gremio (BRA) 26 Emiliano Martínez Volante Midtjylland (DIN) 24 Manuel Ugarte Volante PSG (FRA) 22 Maximiliano Araújo Volante Toluca (MEX) 23 Federico Valverde Volante Real Madrid (ESP) 25 Nicolás de la Cruz Volante River Plate (ARG) 26 Facundo Torres Delantero Orlando City (EEUU) 23 Agustín Canobbio Delantero A. Paranaense (BRA) 24 Facundo Pellistri Delantero Manchester Utd. (ING) 21 Brian Rodríguez Delantero América (MEX) 23 Cristian Olivera Delantero Los Angeles FC (EEUU) 21 Maximiliano Gómez Delantero Cádiz (ESP) 27 Darwin Núñez Delantero Liverpool (ING) 23