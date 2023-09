Las maniobras de la ANFP para evitar la catástrofe por la obligación de terminar el vínculo con Betsson

La ANFP abrió septiembre de la peor forma posible. Un dictamen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, después de la fiscalización que realizó el Departamento de Personas Jurídicas de la cartera, ordenó a la entidad que rige al fútbol chileno ponerle fin a la relación comercial con las casas de apuestas en línea. El golpe puede generar una catástrofe en la actividad. En principio, porque torneos de las dos principales categorías del fútbol nacional tienen la denominación de una de ellas, Betsson, lo que refiere directamente a la resolución, y luego porque la mayoría de los clubes mantienen contratos de sponsorización con empresas del rubro, a cambio de montos también millonarios y que constituyen buena parte de sus presupuestos . La eventual interrupción de esos pactos pondría en riesgo la viabilidad de la actividad.

En Quilín tomaron nota de la determinación justo cuando se aprestaban a celebrar el convenio con McDonalds como nuevo auspiciador de la Selección. Las expresiones faciales cambiaron de inmediato. Y las orales, también. “Cuando se notifique, daremos todas las declaraciones”, manifestó Pablo Milad cuando fue consultado por la situación. “Es cuestionable”, añadió respecto de la postura del ministro Luis Cordero, quien planteó públicamente que la actividad es ilegal, convicción a la que llegó después de encargar un informe al respecto antes de asumir en la cartera.

Las consecuencias

A fines de julio, en el programa Mesa Central, de canal 13, Cordero se refirió a la fiscalización. “Ellos están siendo objeto de investigación, producto de esas denuncias de sus contratos. Se han requerido una cantidad de informes, incluyendo a la propia ANFP, a organismos públicos”, explicó. “En la ANFP ya había ese objeto de fiscalización en el año 2015 hasta el 2017 por el caso Jadue”, añadió. Sin embargo, precisó que el actual no tenía relación con el anterior proceso de revisión. “Este es un proceso nuevo. Ese proceso tiene que ver precisamente con la suscripción de sus contratos (con plataformas de apuestas online). Es un procedimiento que nosotros vamos a acabar en las próximas semanas”, anticipó.

En ese espacio, estableció la principal amenaza que pesaba sobre la industria del fútbol, al margen de la monetaria. “Antes de la reforma del 2011, el comportamiento indebido de una entidad sin fines de lucro podía ser objeto de caducidad de su personalidad jurídica por parte de un decreto supremo del Presidente de la República”, especificó. “Hoy, el Ministerio de Justicia tiene que pedir al Consejo de Defensa del Estado que demande para que se disuelva una personal jurídica que infringe la ley. Y sobre el caso de la ANFP, es un caso que nosotros estamos cerrando y que vamos a comunicar en las próximas semanas su decisión”, dijo. Finalmente, se refirió a la discusión de fondo. “Usted sabe que ahí hay un debate. Entre quienes sostienen que son ilegales y entre quienes sostienen que no habiendo regulación, hay una ambigüedad”, planteó.

Luis Cordero, ministro de Justicia. (Foto: Juan Farías)

La estrategia

La ANFP define su estrategia jurídica para enfrentar la resolución. En ese escenario, la maniobra que está más a la mano es la presentación de un recurso de reposición. La corporación tiene cinco días hábiles para la presentación, que debe ser resuelta en los 30 días hábiles siguientes, lo que da cierto margen para mantener la relación hasta que se produzca una sentencia, aunque no se descarta recurrir a otras instancias. Hay otra opción, establecida en el artículo 59 de la ley 19.880. “Rechazada total o parcialmente una reposición, se elevará el expediente al superior que corresponda si junto con ésta se hubiere interpuesto subsidiariamente recurso jerárquico. Cuando no se deduzca reposición, el recurso jerárquico se interpondrá para ante el superior jerárquico de quien hubiere dictado el acto impugnado, dentro de los 5 días siguientes a su notificación”, consigna.

En el ámbito jurídico sostienen que la mencionada reposición no es más que una maniobra dilatoria, que busca una reconsideración de la medida con nuevos argumentos jurídicos o, definitivamente, para preparar una ofensiva en el ámbito judicial. “En el último escenario, la opción es interponer un recurso de protección, que exige agotar la vía administrativa”, sostiene un abogado especialista en la materia. Eso sí, aclara que es crucial conocer los fundamentos del dictamen para definir el paso siguiente.

Igualmente, las posibilidades de éxito parecen escasas. “Es como que tú saques una nota que yo considero mala, y yo te reclamo para que la cambies. Y si no me pescas voy a tu jefe. Es obvio que tú lo hiciste porque estás convencido y tratándose de un tema duro lo hablas antes con tu jefe”, grafica el mismo especialista. “Es decir, no prosperará”, se anima a anticipar.

Los días felices

La relación fue anunciada el 18 de enero. “La ANFP y Betsson, el sitio líder global en juegos deportivos y casino en línea con una vasta trayectoria de más de 60 años, han alcanzado un acuerdo para auspiciar la liga de fútbol de Primera División en Chile. Dando como resultado, que es pase a ser conocido oficialmente como el Campeonato Betsson”, comunicó, entonces, la asociación, a través de sus plataformas oficiales.

“Esta alianza reafirma el compromiso de Betsson con el mercado chileno y el desarrollo del fútbol en la región. Este nuevo auspicio se une a la ya exitosa relación entre Betsson y la ANFP, incluyendo el sponsor del Ascenso Betsson durante la temporada 2022, así como también otros torneos en el continente como la Copa América masculina en 2021 y su versión femenina en 2022″, añadía, en tiempos en que todo era felicidad.

En términos económicos, no podía ser distinto: el pacto garantizaba el pago de 2,5 millones de dólares por cada una de las tres temporadas que contempla. Vale decir, cinco veces más que la oferta que presentó AFP PlanVital para la renovación de la relación anterior. Como a esa fecha el fantasma de eventuales investigaciones o medidas en contra de la presencia de las casas de apuestas en el fútbol ya estaba instalada, se establecieron las respectivas cláusulas que permitirían dejarla “sin efecto” frente a posibles dictámenes.