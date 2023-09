El día en que Marcelo Salas maravilló a un ex campeón del mundo: “Hacía cosas en el área que yo le vi hacer a muy pocos jugadores; a Romario le vi cosas así”

Mauro Camoranesi es una leyenda del fútbol europeo. El jugador italo-argentino fue campeón del Mundial 2006 con la selección de Italia y por ocho años defendió con más éxito que malos momentos la camiseta de la Juventus. Allí consolidó una carrera que lo posiciona como uno de los elementos más importantes de la Vecchia Signora en el siglo.

En su paso por la escuadra de Turín compartió cancha con verdaderos ídolos del club, como Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, David Trezeguet, Antonio Conte o Giorgio Chiellini. Sin embargo, al ser consultado por un futbolista en especifico, su respuesta es sorprendente. “Cuando llegué estaba el Matador Salas. Yo lo adoraba, fue un crack. Poco reconocido, pero era un crack. Hacía cosas en el área que yo le vi hacer a muy pocos jugadores”, apuntaba meses atrás, en diálogo con ESPN.

A la hora de comparar las capacidades del nacido en Temuco con otras figuras, Camoranesi señalaba que: “A Romario le vi cosas así. Tenía ese enganche cortito dentro del área y sacaba el golpe rápido, que te sorprendía. Romario lo tenía; el Matador me gustaba”.

Los elogios de su excompañero sorprendieron en su momento, debido a que en la Juventus, Salas tuvo sus registros menos goleadores. Esto principalmente por la lesión de rodilla que le impidió exhibir su mejor versión. En dos temporadas sumó 32 partidos y solo logró anotar en 4 ocasiones, quedando muy lejos de las 49 dianas que había hecho en la Lazio, donde es un referente.

Arturo Vidal y Marcelo Salas en el complejo de la Juventus. Foto: @juventusfc/Twitter

Sin embargo, no es la única vez que Mauro Camoranesi expuso su admiración por el ariete nacional. En una conversación con TyC Sports aseveraba que fue el compañero que más le sorprendió por sus cualidades futbolísticas. “Me encantaba el Matador Salas, era un jugador que tenía picardía dentro del área, que me a mi me gustaba. Era pícaro e inteligente”, señaló en aquella ocasión.

Pese a que no tuvo sus mejores cifras, en la Juventus no se han olvidado de Salas. Para su cumpleaños suelen saludarlo a través de sus canales oficiales, ha sido invitado a eventos y, según el exartillero, antes de la llegada de Arturo Vidal a Italia, le consultaron por sus cualidades. “Me preguntaron un tiempo atrás por esa opción en la Juventus y la verdad que les hablé muy bien. Creo que tiene las condiciones para rendir allá”, dijo el ex Universidad de Chile en 2011.

Independiente de su cuota goleadora, en la institución Bianconeri, Marcelo Salas sumó dos títulos de Serie A y una Supercopa de Italia. Logrando el hito de ser campeón en todos los clubes a los que defendió, o sea, la U, River Plate, Lazio y Juventus. Luego de abandonar al club de Turín, el temuquense retornó a Argentina.

Solo con la Roja no pudo sunar trofeos, pero consiguió otros logros que lo elevaron a tener la chapa de ídolo, como la clasificación a Francia 1998 y sus cuatro goles en esa cita plametaria y el hecho de haber sido el máximo anotador por 12 años (2005-2017), hasta que fue superado por Alexis Sánchez, quien hasta ahora posee el record de goles en la Selección.