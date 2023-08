A 15 años de su retiro: Marcelo Salas revela el gran arrepentimiento que carga tras dejar el fútbol

Marcelo Salas cumplió 15 años desde que se retiró del fútbol. En el 2008, defendiendo a Universidad de Chile, el Matador decidió colgar los botines tras una exitosa carrera que lo tuvo como uno de los delanteros más letales del mundo. La eliminación de los azules frente a Cobreloa, en un Estadio Nacional que coreó su nombre al final del encuentro, como anticipándose a lo que venía, fue su último registro en un duelo profesional.

Hoy, 15 años después, Marcelo Salas hace un repaso que no deja a nadie indiferente. Reveló el gran arrepentimiento que le produjo dejar la actividad en un momento crucial para la selección chilena. “Me dio vueltas después el haberme retirado y no haber estado en el Mundial de Sudáfrica 2010. Pensaba que quizás podría haberme recuperado bien de la rodilla y estar en este último gran torneo y retirarme”.

“Mi retiro fue sorpresivo, luego del partido en la U que perdimos con Cobreloa, me dije hasta aquí llegamos y me fui a despedir de mis compañeros. Nadie me creía, pensaban que era una broma. Después me vino el bajón y empecé a asimilar todo”, explicó el otrora goleador en conversación con TNT Sports.

“A cualquiera le hubiera gustado ser parte de la generación dorada. Fue una etapa muy linda, con cerca de 20 jugadores jugando en Europa con un ritmo distinto. Todo más ordenado. Se disfrutaba más de lo que nosotros tuvimos que sufrir cada partido”, complementó.

Para cerrar, el histórico goleador de la Roja se refirió al debut de la Roja de Eduardo Berizzo frente a Uruguay, en Montevideo. La Celeste tendrá el debut en un partido oficial de Marcelo Bielsa, el técnico que lo consideró en el último periodo de su exitosa carrera.

“Bielsa fue uno de los mejores técnicos que tuve en mi carrera. Hoy Uruguay se hace más peligrosa con Bielsa en el banco. Será un desafío complicado para la Selección, se viene difícil”, cerró.