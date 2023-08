El día en que Marcelo Salas desató la furia de la hinchada de Boca Juniors: “Menos mal que no llegué”

Marcelo Salas dejó huella en donde jugó. Fue un emblema de la Roja, además, fue campeón en Chile, Italia y Argentina. En el país transandino se consolidó como una de las figuras de River Plate e incluso fue elegido como el mejor futbolista de América, en 1997.

Su marca quedó registrada dentro del Millonario. Siempre que es requerido, él acude a Núñez, ya sea para algún evento, conmemoración u homenaje. De hecho, así llegó su última visita al conjunto argentino. El Matador viajó para asistir a una ceremonia en honor a Marcelo Gallardo, con quien formó una gran amistad, en mayo de este año.

En ese contexto fue que se dio una entrevista en ESPN, donde se reencontró con su excompañero Leonardo Astrada: “Feliz de estar acá, feliz de ver a Leo. No lo veía hace muchos años, así que contento de encontrarme con gente querida”, señaló Salas.

El ex delantero chileno Marcelo Salas estuvo presente en el homenaje a Marcelo Gallardo. Foto: River Plate.

El atacante fue consultado por el apoyo que le pudo entregar el otrora volante, que era un jugador consolidado y un referente en el Millonario: “Fue un gran apoyo”, indicó. Además, entregó detalles sobre su posible fichaje por Boca Juniors. “Primero iba a la contra, menos mal se dio que no llegué porque en realidad, en ese momento, Boca no estaba bien”, explicó.

“Llegué a un equipo maravilloso, a un plantel tremendo con Leo, Hernán (Crespo), (Germán) Burgos, (Sergio) Berti, los más grandes que me recibieron muy bien y permitieron que me adaptara muy bien”, complementó. “Los más jóvenes también. El caso de Marcelo (Gallardo), que compartimos mucho, Juampi Sorín, que venía de los primeros entrenamientos, entonces creo que tuve la suerte de llegar a un gran grupo de personas, que me permitieron acomodarme rápido y adaptarme al fútbol argentino”, añadió sobre su llegada a River Plate.

Finalmente, se refirió a la destacada carrera que ha logrado Marcelo Gallardo como entrenador: “Yo creo que todos lo vimos y lo vivimos un poco. Tuve la opción de estar en dos etapas con él (96-98 y 03-05), fuimos compañeros de pieza, de concentración. Imagínate todas las cosas en común que tenemos, pero ya se veía que iba hacia ese lado. Yo nunca me motivé a ser técnico, a estudiar algo más después. Pero se veía que venía así, pero yo creo que nunca nos imaginamos lo que alcanzó. Ya en su primera etapa en Nacional demostró un gran trabajo y que podía ser un técnico importante”, sentenció.