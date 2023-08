La locura por Pablo Solari llena dos Monumental: las millonarias ganancias que espera Colo Colo por la nueva figura de River Plate

Pablo Solari pone a celebrar a River Plate y enloquece a Argentina. El delantero ingresa en el segundo tiempo y poco tiempo le basta para transformarse en el héroe del partido entre los Millonarios e Internacional de Porto Alegre. Dos goles le permiten al equipo de Martín Demichelis revertir el duelo y ponerse en ventaja en la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La prensa transandina se suma al frenesí. Olé, por ejemplo, lo califica con un 10, la nota máxima, que se reserva para las actuaciones rutilantes. Los hinchas hacen otro tanto. En este acápite hay que hacer una consideración, porque no solo celebran los fanáticos de la escuadra de la banda sangre. También lo hacen los de Colo Colo, donde el Pibe dejó un recuerdo imborrable. La alusión entre los seguidores del Cacique no solo tiene que ver con su actuación y con la factura de sus goles. También mencionan un aspecto clave: las millonarias ganancias que llegarán a Pedreros cuando se produzca su traspaso a alguna potencia de nivel mundial. Sondeos ya han existido.

Alcanza para mucho

El Cacique mantiene, según manifestaron en Blanco y Negro, el 32 por ciento de los derechos económicos del jugador. Es decir, percibirá esa porción de los ingresos de una futura transferencia de Solari, cualquiera sea su destino. La suma será abultada. Para hacerse una idea, a mediados de julio, el Observatorio del Fútbol CIES valoró su carta en US$21,9 millones. Una simple operación matemática permite calcular que si la transferencia se realizara en esa cifra, al Cacique le corresponderían US$ 7 millones.

Por esos días, Solari era el segundo jugador mejor avaluado de la competencia argentina, detrás de su compañero Lucas Beltrán, quien está tasado en US$ 22,5 millones. Sin embargo, es muy probable que la consagratoria actuación que cumplió ante los brasileños vuelva a elevar el precio del Pibe y, con ello, se incrementen las ganancias de los albos. Hay un piso que parece garantizado: el mes pasado, el club del barrio Núñez estableció una cláusula de salida por US$ 20 millones.

En el caso de los albos, para completar la ecuación hay que considerar que a sus arcas ya ingresaron más de US$ 4 millones cuando decidieron traspasarle a la escuadra transandina. Es decir, entre ambas acciones podrían recaudar US$ 11 millones.

Solo elogios

En la prensa transandina todo fue elogios para el delantero. “El ingreso de Pablo Solari, por Enzo Pérez, fue absolutamente determinante para River en el partido ante Inter. Luego de un pase profundo de Nico de la Cruz, en el que Gabriel Mercado habilitaba al ex Colo Colo, el delantero igualó ante Rochet, figura del Colorado hasta ese momento por sus atajadas. Lo fuerte: necesitó 110 segundos desde que ingresó para romper la resistencia del arquero charrúa. Y con eso fue figura”, reseñó Olé, junto con asignarle el 10 como nota.

“A los 32 minutos, tras una habilitación de Beltrán, volvió a quedar mano a mano y puso el 2 a 1, al definir con tranquilidad. El festejo fue hacia una esquina, con el típico festejo del saludo de la venia”, añadió.

En La Página Millonaria reflejaron que “A los 18 minutos del segundo tiempo se produjo una variante que terminaría torciendo el desarrollo del partido: adentro Pablo Solari, afuera Enzo Pérez. En su primera intervención, el ex Colo Colo recibió una gran habilitación de Nicolás De La Cruz para ingresar por la banda derecha y definir con un remate cruzado, que venció la resistencia de Rochet. Justicia absoluta en el marcador, aunque River merecía todavía más”.

“A los 33 minutos y tras una gran habilitación de Lucas Beltrán, apareció otra vez Pablo Solari para picar al vacío y definir mano a mano contra Rochet. El delantero oriundo de San Luis definió por debajo del cuerpo de Rochet y estableció el merecido 2 a 1 para al Millonario, que por fin logró plasmar en el marcador todo lo bueno que venía haciendo desde el juego”, agrega la publicación partidaria.

Infobae se sumó a las evaluaciones favorables. “Luego de ir perdiendo con el gol de Enner Valencia, en el segundo tiempo Demichelis vio que el equipo necesitaba un poco más de agresividad. Por eso sacó a un volante como Enzo Pérez y a los 63 minutos mandó a la cancha a Solari, y en la primera que tocó consiguió la igualdad. Se tiró a la derecha y le marcó el pase perfecto a Nicolás De la Cruz, Rene no pudo interceptar y el delantero Millonario definió con un tiro cruzado”, sintetiza.

“Luego el ex jugador del Colo Colo volvió a convertir y fue a los 78 minutos tras una hermosa asistencia de Lucas Beltrán, que con un pase filtrado lo dejó solo a Solari que puso el 2-1 luego de un sprint y de enfrentar cara a cara a Sergio Rochet”, profundiza.

La felicidad de Solari

Pablo Solari anotó un doblete en el triunfo de River sobre Internacional de Porto Alegre. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

Solari no podía más con su felicidad. “Estoy contento por el equipo. Aunque sea mínima, la ventaja nos sirve. Inter es un equipo muy duro, que no nos iba a dar la tarea fácil. Yo estoy para aportar al técnico en donde me necesite”, declaró.

“Las fases de Libertadores son muy complicadas y cuanto mejor diferencia saquemos mejor es. Ahora debemos enfocarnos en el martes (la revancha en Beira Río), hacer un mejor partido que hoy y así llevarnos la clasificación”, añadió.

“Vengo a aportar a los que venían jugando, a lo que necesiten. No nos podemos quedar con lo que ya se hizo, el martes va a ser un partido durísimo, y más ante un rival por como es Inter. El martes vamos a tratar de hacer el mejor partido posible”, amplió respecto de su consideración como figura del encuentro.

Mientras, el técnico de River, Martín Demichelis, tuvo que explicar la suplencia del Pibe. “A Pablo no le falta nada. Solo depende del partido y me decido por uno o por otro según el sistema, con cinco volantes o con cuatro. La desventaja del resultado y como creímos que la agresividad de Pablo podía ser determinante. Al tener tantas opciones uno puede darse el lujo de variar”, explicó.