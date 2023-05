Ocho metros de altura, más de seis toneladas y un detalle que generó debate: River homenajea a Marcelo Gallardo con polémica estatua

No cabe duda que Marcelo Gallardo es una verdadera leyenda viva de River Plate. Y así se lo hizo sentir el club al ex entrenador y jugador Millonario, brindándole un emotivo homenaje con la presentación de una estatua en su honor.

La emocionante ceremonia en honor al “Muñeco”, el entrenador más ganador en la historia de “La Banda”, se llevó a cabo en el exterior del Estadio Monumental y formó parte de los festejos por el aniversario 122 de la institución.

Pero el ex adiestrador no estuvo solo en el homenaje. Una multitud se acercó hasta el recinto deportivo para expresar su afecto a Gallardo, quien además fue acompañado por ex dirigidos y compañeros en River Plate, entre los que se encontraba el chileno Marcelo Salas.

El “Matador” contó que “en dos etapas estuvimos juntos como compañeros. Tenemos muchas anécdotas pero no se pueden contar en vivo (...), sí nos divertimos mucho cuando llegó la ‘Gata’ Fernández en 2003 y no lo dejábamos entrar a la pieza. Al final llegó con un colchón a la habitación y terminó durmiendo con nosotros en el medio”, recordó el ex ariete de La Roja, quien agregó que “lo que hiciste nos llena de orgullo. Te felicito amigo”, le dedicó al ahora director técnico.

El ex delantero chileno Marcelo Salas estuvo presente en el homenaje a Marcelo Gallardo. Foto: River Plate.

A las palabras del otrora goleador histórico de la Selección Chilena se sumó Hernán Díaz, ex lateral derecho de River Plate y que también compartió vestuario con Gallardo: “Como dijo Marcelo Salas, estamos orgullosos en quién se transformó, sobre todo quienes lo conocemos de chico. Solo queda agradecerle por haber ganado la mejor final de todas”, señaló, en referencia a la Copa Libertadores de 2018, ganada a Boca Juniors en Madrid.

Luego de la presentación de unos videos, fue el propio “Muñeco” quien se encargó de revelar la estatua en su honor: una obra de 8,10 metros de altura en donde se aprecia al adiestrador levantando, precisamente, el trofeo de la máxima competición continental.

Una vez conocida la imponente escultura, Gallardo -visiblemente emocionado- se dirigió a la multitud que lo vitoreaba: “Muchísimas gracias por estar acá, realmente. Cuando venía, sabía que iba a ser un momento difícil para expresarme. Ustedes no se imaginan la emoción que siento”, manifestó entre lágrimas.

“Lo único que quiero es agradecer. Me siento un privilegiado, hasta con cierta incomodidad (...). Mi vida no me va a alcanzar para agradecer. Hay muchísima gente a la que quiero y que me ha acompañado a lo largo de mi carrera”, agregó.

Posteriormente añadió que “alguna vez dije que era difícil irse. No hay posibilidad de que uno se vaya de este club. Lo que quería expresar con una emoción que me invade es agradecimiento (...). Este club es grande por su historia pero también por las glorias que hemos tenido la suerte de vivir y compartir”.

“Este club va a seguir creciendo, eso seguirá pasando. Soy un bendecido de poder ser parte de la historia ”, concluyó “Muñeco”.

Cabe recordar que entre mediados de 2014 y finales de 2022, periodo en que Gallardo estuvo al mando del primer equipo del Millonario, River Plate consiguió un título de Primera División (2021), tres Copa Argentina (2016, 2017 y 2019), dos Supercopa Argentina (2017 y 2019) y un Trofeo de Campeones (2021), además de una Copa Sudamericana (2014), dos Recopa Sudamericana (2015 y 2016), dos Copa Libertadores (2015 y 2018), una Copa Suruga Bank (2015) y una Recopa Sudamericana (2019).