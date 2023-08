Mauricio Pellegrino define el arquero de la U para el Superclásico y saca la voz por la venta de Darío Osorio

Mauricio Pellegrino está complicado. Debido a los últimos resultados, el estratega perdió el piso dentro de Azul Azul y su continuidad es una incógnita. El duelo ante Colo Colo será clave para definir el futuro del entrenador, que prefiere evitar profundizar en su situación personal. “Son escenarios que hay que dejar de lado. Ahora lo importante ese el partido. Puedo decir que el equipo está bien preparado para darlo todo”, dijo el argentino este jueves.

El ex Vélez Sarsfield busca centrarse netamente en lo que sucederá en el campo de juego. De tal forma que adelanta que el equipo aún no está definido, pero que ya tomó la decisión de quien será el guardameta en el Superclásico. “A Christopher Toselli lo veía preparado, entrenando bien. Cristóbal Campos debe trabajar para recuperar su nivel y hacerle competencia a su compañero. En este momento es lo mejor para el partido, el otro día estuvo bien a pesar de la derrota y por eso va a seguir atajando”, señaló el DT.

Pese a que Pellegrino no quiere desconcentraciones, la salida de Darío Osorio es un golpe en la interna de Universidad de Chile. Se trata de un futbolista que venía siendo importante en los últimos partidos y que no podrán reemplazar. “Hay que desearle lo mejor, es un gran paso en su vida personal y en su carrera. Sabía de la negociación, pero debemos dar vuelta la página. La U debe seguir caminando. Su salida era una posibilidad y se concretó”, apuntó el exfutbolista.

La U de Pellegrino ha sufrido en este segundo semestre. Foto: AgenciaUNO

“Uno puede dar su punto de vista como entrenador, pero yo no tengo el poder sobre todas las cosas. Acá más que mi pensamiento, lo más importante es el club. Yo deseaba que esto no pasara, pero hay que pasar pagina. No quería que se cumpliera y se cumplió, mala suerte para mi. Para Darío y para la institución, a nivel económico, es genial. Hay que seguir avanzando. No estoy contento porque pierdo a un elemento importante”, complementó.

Buscan levantar cabeza

Hace dos meses, Universidad de Chile pretendía llegar al Superclásico luchando en la parte alta, actualmente eso es algo lejano. Sin embargo, Pellegrino aseguró que en La Calera y en los últimos entrenamientos se ha visto a un equipo distinto al del último mes y medio. “El otro día cuando hicimos el 2-1, parecíamos otro equipo. Hubo estímulos que le dieron confianza y fuerza al equipo. Además veo las caras de los jugadores en la semana y eso me genera ilusión. Es un partido difícil, pero con la gente será un lugar complejo para el adversario. Que mejor partido que este para recuperar el nivel”, sostuvo.

Eso sí, el técnico reconoce que comparar el presente y los últimos años de Colo Colo y la U es algo “muy odioso”, por las situaciones que han tenido que vivir en la institución laica.

“Desde como han empezado en la grilla de largada ellos y nosotros, son un equipo que fue campeón el año pasado y jugaron la Libertadores. Universidad de Chile es un elenco importante que viene de años duros. Ahora el equipo se está levantando de lo que ha sido eso. La idea es terminar el año de la mejor manera”, enfatizó.