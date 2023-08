El emotivo mensaje de Darío Osorio para despedirse de la U

Darío Osorio se despide de Universidad de Chile. Lo hace solo a días del Superclásico, pero aprovechando la opción de saltar al fútbol europeo, algo que pudo haber hecho en el verano, pero no ocurrió. Ahora no quiso esperar más. En Azul Azul negociaron la venta del 80% de la carta del futbolista a cambio de cerca de US$ 6 millones y este jueves el FC Midtjylland de Dinamarca anunció de forma oficial el arribo del chileno.

Por lo mismo, una vez confirmada su salida del cuadro laico, el canterano estudiantil publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. En su escrito, Osorio agradece a la institución por la formación que le otorgó en sus años de juvenil. “Me toca iniciar un nuevo desafío como jugador, en un país nuevo y con nuevas ilusiones. Pero no quiero comenzar este proceso sin despedirme y agradecer a toda la hinchada de la U y al club que aprendí a querer desde niño”, señala.

Luego, va a lo particular, recordando a distintas personas que conoció a lo largo de los años en La Cisterna y asegura que pese a la distancia seguirá con atención el devenir del club. “Gracias por el apoyo que me dieron siempre, dentro y fuera de la cancha. Llegué hace 8 años y crecí mucho. Gracias a los profes, a mis compañeros, a toda la gente que trabaja en el CDA y especialmente a Jovita, que me dieron cariño desde el primer día. Desde acá estaré apoyando a mis compañeros y amigos como un hincha más”, apunta.

El mensaje finaliza dejando en claro que está conforme con el paso a Dinamarca y que tiene confianza en que será algo positivo dentro de su carrera, sin dejar de lado los constantes agradecimientos al equipo nacional. “Estoy entusiasmado y contento por este paso en mi carrera. Agradezco también a mi familia, que siempre está conmigo, en todo momento. Esto será una linda experiencia para todos. Gracias Universidad de Chile, mi casa, el lugar donde fui feliz”, cierra en Instagram.

Darío Osorio parte de la U tras haber disputado 51 encuentros oficiales. El canterano alcanzó a jugar dos temporadas con el primer equipo, anotando 11 goles en total. Su rendimiento fue más destacado en el curso 2022 que en el actual, sin embargo, siempre hubo interés por su carta desde el Viejo Continente. Durante el segundo semestre venía recuperando terreno en la escuadra de Mauricio Pellegrino, siendo titular y jugando 90 minutos en los últimos cuatro encuentros.

Su salida golpea al plantel, sobre todo porque se da a horas del crucial choque frente a Colo Colo, pero sus ex compañeros entienden las aspiraciones que tiene al tratarse de un jugador joven. “Para nosotros es una pérdida importante, es un chico con mucho talento, nos estaba dando mucho. Estamos dolidos, pero contentos. Debe ser lo mejor para él y el club. Le deseo lo mejor, tiene un gran futuro, es un gran paso en su carrera. Tenemos jugadores para reemplazarlo”, señaló Nery Domínguez.