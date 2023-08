“Como sociedad no podemos permitir el abuso de poder”: ganadora del premio a jugadora del año de la UEFA critica a Luis Rubiales

Luis Rubiales está en el banquillo de los acusados. La que debía ser una semana de festejos en España, tras conquistar el Mundial Femenino, se transformó en el tiempo más complicado para la Real Federación Española de Fútbol. Todo debido al polémico beso del presidente del organismo a Jenni Hermoso, en medio de las celebraciones en el campo de juego.

Múltiples renuncias y declaraciones cruzadas han existido durante los últimos días. A todo ello se suma el discurso que dio la hispana Aitana Bonmatí al momento de recibir el premio a la jugadora del año de la UEFA. La futbolista aprovechó la instancia para criticar a Rubiales y entregar un potente mensaje.

“No están siendo momentos buenos en el fútbol español, venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando de ello porque han pasado cosas que no me gustaría obviar. Como sociedad no podemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Desde mi compañera Jenni a todas las mujeres que pasan lo mismo, estamos con vosotras y espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore”, dijo la mediocampista del Barcelona.

Antes del momento en que Bonmatí tomó la palabra, Sarina Wiegman, la entrenadora de Inglaterra, también se refirió a los sucesos. “Todos sabemos los problemas de la selección española y estoy realmente dolida como entrenadora y madre de dos hijas”, inició diciendo la estratega.

“El fútbol femenino ha crecido mucho, pero todavía queda demasiado camino por delante y en la sociedad. Quiero dedicar este premio al equipo de España, un elenco que jugó un fútbol increíble que todos disfrutamos. Este equipo merece celebrar, y merece ser escuchado”, apuntó la ganadora a DT del año.

Rubiales no cede

Pese a las críticas recibidas desde todas partes y al repudio prácticamente transversal hacia su actitud, Luis Rubiales parece no ceder en su lucha por mantener su posición de presidente de la RFEF. Las variadas renuncias no son un motivo suficiente para el directivo, que ha insistido en que el beso a Jenni Hermoso fue consensuado.

Si bien el dirigente fue suspendido provisoriamente por la FIFA, el español busca acudir a todas la instancias posibles para quitarse de encima el castigo. Sin ir más lejos, en el comunicado de la Federación expuesto el pasado domingo, señalaban que: “Luis Rubiales ha manifestado que se defenderá legalmente en los órganos competentes, confía plenamente en las instancias y reitera que, de esta manera, se le da la oportunidad de comenzar su defensa para que prevalezca la verdad y se demuestre su completa inocencia”.

Claro que con los días, el mandamás del balompié ibérico ha ido perdiendo apoyos. Incluso, el gobierno español ha pedido su salida. Esto a través del Consejo Superior de Deportes, quienes solicitaron al Tribunal Administrativo del Deporte que se abra un expediente a Rubiales por su beso no consentido a Hermoso y por el gesto realizado en el paco al momento del gol de España en la final del Mundial Femenino, dando a entender que ambas situaciones suponen abusos de autoridad y atentan contra la dignidad y el decoro deportivo.