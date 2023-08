Manuel Pellegrini se lanza contra Borja Iglesias por renunciar a la selección española en repudio a Luis Rubiales

España sigue convulsionada. Los actos que cometió Luis Rubiales en la premiación del Mundial femenino tienen al máximo dirigente de la federación contra la pared. Sin ir más lejos, la FIFA le suspendió provisionalmente, mientras investiga las situaciones que protagonizó. La más polémica, el beso que le dio a la jugadora Jennifer Hermoso durante la premiación por el título que había conseguido junto a sus compañeras en el evento que organizaron Australia y Nueva Zelanda.

Los efectos se expandieron entre los futbolistas. Las jugadoras dimitieron de la posibilidad de integrar el combinado mientras el dirigente siga en su cargo. Y entre los varones, Borja Iglesias anunció que no integrará la Roja ibérica hasta que se produzca la salida de Rubiales. El gesto fue aplaudido mayoritariamente, aunque encontró una oposición clave: la de Manuel Pellegrini.

El ‘no’ del Ingeniero

El Ingeniero fijó su postura, distante de la que se ha observado en todos los espacios en las últimas horas. “Discrepo con él. Uno como jugador tiene que estar siempre dispuesto a defender los colores de su país, independientemente de las estupideces de una persona”, establece el técnico chileno.

Borja Iglesias, figura del Betis (Foto: @RealBetis /Twitter).

“Yo creo que defender a la selección nacional siempre es lo máximo para cualquier equipo. Entonces, cuando me preguntan si me gusta que llamen a los jugadores de mi plantel a las selecciones nacionales, a mí me gusta mucho. y no creo que sea una razón... discrepo en eso con Borja. Uno, como jugador, tiene que estar siempre dispuesto a defender los colores de su país”, sostiene el estratega.

La declaración ha puesto al entrenador en el foco de la polémica, pues hay quienes interpretan, precisamente, que la acción de Iglesias responde a la defensa de valores superiores.

Pellegrini agrega que espera un vuelco en la decisión de Borja Iglesias. “Creo que va a reaccionar y va a estar dispuesto a defender a la selección”, sentencia.

En su justificación por la decisión que había adoptado, el ariete reconoció el dolor que le generaba. “Vestir la camiseta de la selección española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”, había manifestado en una declaración que publicó en las redes sociales.