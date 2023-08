“Inaceptable la indecencia de este tipo”: Christiane Endler condena duramente a Luis Rubiales

La insólita reacción de Luis Rubiales, quien se negó a dejar la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol tras besar sin consentimiento a Jenni Hermoso, generó una ola de críticas y renuncias por la conducta y actitud del timonel.

“Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, expresó la seleccionada española, luego de la acción ocurrida en pleno festejo por el título mundial de la Roja europea.

Las palabras de la futbolista forman parte de un comunicado firmado por otras 53 jugadoras, entre ellas 20 campeonas del mundo, que difundió el sindicato FutPro y que sirvió para desmentir las palabras de Rubiales, quien expresó que había sido consentido. “Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera”, escribió Alexia Putellas en su cuenta de X (ex Twitter).

Las renuncias

“Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes”, sostienen las futbolistas.

Entre las seleccionadas chilenas, la situación tampoco ha pasado inadvertida. Christiane Endler, la capitana de la Roja femenina, manifestó su repudio. “Inaceptable la indecencia de este tipo. Todos vimos lo que pasó! Estamos contigo @Jennihermoso esto no puede quedar así! #ContigoJenni”, escribió en sus redes sociales.