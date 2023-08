Luis Rubiales queda acorralado: las campeonas mundiales renuncian a la selección de España y el Real Madrid y el Barcelona se alzan en su contra

El fútbol español está lejos de la calma. La actuación de Luis Rubiales en la final de la Copa del Mundo femenina, en el que le dio un polémico beso a Jenni Hermoso, además de realizar otros controvertidos actos en el palco oficial, que compartía con altas autoridades del fútbol y del país, lo tiene en severo entredicho.

Rubiales fue ratificado y respaldado en un acto oficial y ha dicho en todos los tonos que no pretende dejar su cargo. Sin embargo, hay quienes se desmarcan de su actuación y, sobre todo, del apoyo que le han brindado. Entre los últimos, el Real Madrid y el Barcelona aparecen como los más directos opositores a su actuación. Y una acción concreta: las integrantes del combinado que obtuvo el título planetario anunciaron su renuncia en bloque mientras el directivo permanezca en su cargo.

Rebelión

Hermoso fue categórica. “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, declaró.

Sus compañeras exigen medidas concretas. “Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores”, establecen las futbolistas.

En ese contexto, anuncian la medida de fuerza. “Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes”, sostienen.

El polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

Fuerte y claro

A su turno, los merengues, avalados por su condición de club más importante del mundo, no tienen espacio para las medias tintas. “Nuestro club apoya con total rotundidad la decisión puesta en marcha por el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, que elevará de inmediato este caso al Tribunal Administrativo del Deporte”, sostienen, en relación a las investigaciones que se realizarán en torno al dirigente.

No es la única referencia. “El Real Madrid confía plenamente a partir de ahora en las actuaciones que lleven a cabo los correspondientes órganos competentes como es en este caso el Consejo Superior de Deportes”, puntualiza.

Finalmente, compromete su respaldo a la evolución del fútbol femenino. “Nuestro club apoya a nuestra selección de fútbol femenino y reitera sus felicitaciones por la gesta histórica lograda con la consecución del Mundial, y seguirá trabajando en el desarrollo y crecimiento del fútbol femenino en nuestro país”, establece.

El Barça también

El Barcelona, archirrival de la Casa Blanca, toma en este caso el mismo camino. “Después de la Asamblea Extraordinaria de la RFEF celebrada este viernes parece que las explicaciones que ha dado el presidente de la Federación, el Sr. Rubiales, han resultado suficientes para los miembros presentes de la Asamblea que tenían la potestad de ratificarlo en el cargo”, señala, en principio, ya dejando entrever su discrepancia.

Lo que viene es lapidario. “Sin embargo, el FC Barcelona quiere dejar bien claro que considera totalmente impropia y desafortunada la actuación del presidente de la RFEF durante la celebración del Mundial de fútbol conseguido por la selección española femenina. Son unos hechos que consideramos lamentables, que el propio Sr. Rubiales consideró un error y por los que pidió disculpas”, establece, sin tapujos.

Finalmente, tal como el Real Madrid, los azulgranas ofrecen su respaldo a la actividad. “Ante estos hechos injustificables, el FC Barcelona se compromete a continuar en la línea de apoyar al deporte femenino, a la plena igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del deporte y en la sociedad en general, a garantizar la seguridad de la mujer en el deporte y a denunciar cualquier actuación que vulnere nuestros principios y Estatutos”, concluyen.