Entre las más altas en la historia del fútbol chileno: la millonaria cláusula de salida que Villarreal le puso a Ben Brereton

La llegada de Ben Brereton a Villarreal fue uno de los verdaderos golpes de mercado en LaLiga. El cuadro castellonense llevó al delantero chileno a costo cero, tras llegar a acuerdo en enero con el jugador, quien terminaba su contrato con Blackburn Rovers el pasado 30 de junio.

Pero el Submarino Amarillo no quiere pasar los problemas que ha vivido antaño. Desde la partida de Rodri -el héroe en la final de la última final de la Champions League- desde el elenco español, la secretaría técnica decidió cambiar su política en el blindaje de sus jugadores.

Y es que la partida del talentoso volante fue una de las grandes frustraciones de la organización. Con una cláusula de rescisión muy baja, tasada en solo 22 millones de dólares, el equipo que hiciera famoso el chileno Manuel Pellegrini debió dejar partir al volante a Atlético de Madrid en julio de 2018.

Un año más tarde, el mismo Rodri apareció en la lista de pedidos de Josep Guardiola y la dirigencia de Manchester City no escatimó esfuerzos para levantarlo del equipo madrileño previo paga de una suma cercana a los 80 millones de la divisa norteamericana para que luego se alzara como el héroe en la primera Champions del club británico.

Nuevas cláusulas

Después de ese verdadero fiasco, la directiva que encabeza el consejero delegado Fernando Roig Nogueroles decidió cambiar los argumentos para proteger la propiedad de sus figuras.

A mediados de 2019, el club groguet extendió el contrato del delantero nigeriano Samuel Chukwueze, uno de los jugadores que llegó de niño a la cantera amarilla, hasta 2024 y estableció una cláusula de salida de 110 millones de dólares hasta junio de 2021. A menos de un año del final del vínculo, el equipo hispano lo traspasó al Milan en US$ 22 millones fijos y otros 9 en variables.

Una situación similar a la de otras de sus estrellas, el delantero Gerard Moreno, artillero histórico del Submarino. El catalán llegó a la ciudad de la cerámica en 2010 con solo 18 años. En 2015 se marchó a Barcelona a cambio de US$ 1,6 millones y, tres temporadas más tarde, Villarreal lo devolvió a Castellón previo pago de US$ 22 millones. Su última renovación fue en 2021, cuando extendió su compromiso con el club hasta 2027 con un precio de salida de 110 millones de la divisa estadounidense.

Pau Torres, defensor central formado en las inferiores, también amplió su estadía en 2019 hasta junio de 2024 y un blindaje tasado en US$ 55 millones. Antes de su último año de contrato, el extécnico del club Unai Emery lo llevó a Aston Villa previo pago de más de 36 millones, antes de dejarlo libre.

El lateral izquierdo Alfonso Pedraza es otra de las joyas del club. En mayo del año pasado, la institución decidió alargar el compromiso con el andaluz hasta 2026, con una cláusula de rescisión fijada en más de US$ 38 millones.

El blindaje de Ben

Precisamente, la llegada del atacante chileno responde a la misma tendencia. Villarreal se apuró en cerrar al delantero de origen británico, pero también blindó su salida con una elevada cifra.

Así quedó claro en la respuesta del director deportivo Miguel Ángel Tena, tras la pregunta de El Deportivo. La escueta respuesta del encargado de fichajes deja en claro la valía del británico.

“Estamos muy satisfechos con la llegada de Ben Brereton. Usted me pregunta por la cláusula de salida en su contrato y eso es algo que no podemos hacerlo oficial, por un tema de confidencialidad. Me pregunta si es de 100 millones de euros (110 millones de dólares), está sobre esa cifra”, dice el secretario técnico de los amarillos.

Una elevada cifra que responde a la extensión de su contrato, hasta el 30 de junio de 2027. Además, los 24 años del goleador le auguran un buen futuro en LaLiga, sobre todo si responde al rendimiento que mantuvo en la Championship de Inglaterra.

Asimismo, la política del cuadro de la Comunidad Valenciana permite establecer esa plusvalía a los jugadores de su plantilla. Solo en esta ventana de mercados, el club ingresó 122 millones de dólares en ventas de futbolistas.

La cifra lo pone como una de las más altas en la historia del fútbol chileno. En 2013, en uno de los mejores momentos de Arturo Vidal en Juventus, Giuseppe Marotta aseguró que el chileno no sería transferido por menos de US$100 millones: “Si Bale cuesta US$100 millones, Vidal debe andar por ahí”, dijo en aquella oportunidad. En tanto, Matías Fernández, apenas firmó en el Villarreal, en la temporada 2007, fue blindado en US$ 50 millones.

Un debut con elogios

El atacante no jugó un minuto en el estreno del equipo groguet en LaLiga, la derrota de 2-1 en Castellón ante el Betis de Manuel Pellegrini y le lesionado Claudio Bravo. Tras esa caída, el técnico Quique Setién adelantó que, seguramente, sería una de las alternativas en el futuro, después de reconocer que el jugador “sufría” con las altas temperaturas en la península ibérica.

Pero el jugador de Stoke-on-Trent fue titular en el triunfo sobre Mallorca, por la segunda jornada del campeonato español. El atacante jugó como puntero izquierdo en el triunfo por 1-0 en Mallorca, pero su desempeño consistió en recorrer toda la banda. Lo hizo con orden y entrega, muchas veces terminó defendiendo como un cuarto volante en la segunda línea de cuatro y no dudó en tirarse al suelo cuando hubo que defender.

Una actuación destacada por el propio entrenador, quien elogió al chileno tras el primer triunfo de los amarillos en el campeonato: “Ben Brereton ha estado muy bien. Ha tenido bastante personalidad, no ha parado, ha buscado muchos desmarques y ha estado bien en los apoyos”.