Rodri, el héroe del Manchester City: “Jamás pensé poder jugar en finales de Champions; imagínate ser decisivo”

El Manchester City superó al Inter de Milán por la cuenta mínima. Fue un enfrentamiento parejo, totalmente reñido. Un detalle fue el que terminó definiendo la final y decantando la balanza para los Ciudadanos.

Los Sky Blues tuvieron un héroe inesperado. Rodrigo Hernández, más conocido como Rodri, se terminó llevando todos los reflectores tras anotar el único tanto del encuentro.

El volante español es el equilibrio de su equipo. También, es quizás el menos reemplazable teniendo en cuenta las piezas del amplio panel inglés. Hoy, 10 de junio, se adentró en los anales del club luego de marcar la anotación más importante en la historia.

Akanji y Bernardo Silva construyeron una jugada asociada por la banda derecha. El portugués desbordó y sacó un centro que rebotó en Bastoni. Rodri capturó un rebote en la entrada del área y sacó un ajustado remate que batió a Onana.

Rodri levanta el trofeo tras ganar la Champions League. Foto: REUTERS/Murad Sezer

El madrileño se refirió a la relevancia del gol y las sensaciones tras el término del partido: “Muchas cosas, muchos sentimientos. Me acuerdo mucho de mi familia, de mi novia, de la gente que me quiere, de la gente que ha estado desde el principio”, arrancó diciendo en conversación con ESPN.

“Lo he dicho antes. Jamás pensé poder llegar a este nivel, poder jugar en finales de Champions. Imagínate ser decisivo, marcar gol. Darle el gol más importante en la historia de este club, que tanto ha trabajado, que tanto ha peleado. Yo lo sé porque estoy dentro todos estos años”, complementó el centrocampista de 26 años.

Además, el volante, que recaló en 2019 a Manchester, valoró lo realizado por los jugadores que pasaron por el club antes que él: “No solo por nosotros, también la gente que ha venido desde atrás. Fernandinho, (Sergio) Agüero, David (Silva), no me quiero olvidar de nadie, (Vincent) Kompany. Este triunfo es de un club que lleva haciendo muchos méritos durante muchos años”, sentenció.