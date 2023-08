Presidente de España no queda conforme y exige “más pasos” a Luis Rubiales tras el polémico beso: “Las disculpas no son suficientes”

La conducta inadecuada del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, fue nuevamente condenada en su país. A las críticas de futbolistas y autoridades, se sumaron las palabras del presidente hispano, Pedro Sánchez.

“El comportamiento del señor Rubiales -besar en la boca a una jugadora sin su consentimiento- manifiesta que en nuestro país queda aún mucho camino por recorrer en materia de igualdad y respeto. Lo que vimos fue un gesto inaceptable”, enfatiza la autoridad en rueda de prensa.

Luego agrega que no está conforme con el arrepentimiento del dirigente y espera acciones concretas para que esto no quede impune. “Las disculpas que dio no son suficientes y no son adecuadas, por lo tanto, tiene que continuar dando pasos para aclarar lo que vimos todos”, expresa.

¿Le esta pidiendo la renuncia? Sánchez no lo aclara del todo, pero insiste que lo hecho hasta ahora no alcanza para subsanar el gesto inadecuado. “Tiene que aclarar un comportamiento que, a todas luces, es inaceptable y que no conecta con el sentir mayoritario de la ciudadanía. Hemos visto sus declaraciones de petición de disculpas y estas son insuficientes”, insiste.

Cabe recordar que Rubiales primero intentó bajarle el perfil a lo sucedido con Jenni Hermoso y poner el foco en la obtención de la Copa del Mundo Femenina que logró su selección. Pero la ola de críticas fue tan poderosa que el líder de la RFEF tuvo que dar sus excusas ante el hecho.

“Hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra. Y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación, pues tiene que, sobre todo en ceremonias y en este tipo de cuestiones, tener más cuidado”, sostiene. Y concluye que “estoy apenado, porque ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino y uno de los mayores en general, esto haya empañado en cierto modo la celebración. Yo creo que hay que darles el mérito a estas mujeres, al equipo liderado por Jorge Vilda, y esto se tiene que celebrar por todo lo alto”.