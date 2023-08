La nueva (e intensa) vida de Zlatan Ibrahimovic tras el retiro

El 23 de abril de este año, Zlatan Ibrahimovic jugó su último partido como futbolista profesional. Fue en el 2-0 del Milan sobre Lecce. Un mes y medio más tarde, el sueco de 41 años anunció su retiro de la actividad. Así, uno de los artilleros más importantes de este siglo se alejó de las canchas de fútbol, pero no del deporte. “A todas las edades es importante encontrar una actividad que te guste y comenzar desde allí. Puede ser un deporte intenso o algo más pequeño”, dice el nacido en Malmo en una conversación con diario El Mundo.

Ibra continúa totalmente activo. En sus redes sociales se ve cómo sigue vinculado a la actividad física pese al retiro. En los últimos años de su carrera conoció una actividad que lo ha marcado: “Cuando me lesioné, descubrí el yoga”, dice. El hecho de no tener roce físico contra los rivales le hizo cambiar el enfoque. “Así que entrar en otras reglas del juego era nuevo para mí”, y reconoce que pudo conectar las sensaciones del cuerpo y la mente, concentrándose en la respiración. Esto le ha ayudado para incursionar desde hace un tiempo en deportes como el ciclismo y el pádel, lo que ahora lo ayuda a mantenerse plenamente: “Moverse tiene grandes beneficios para la salud mental”.

Por lo mismo, Zlatan confiesa que sigue cuidándose tal como cuando era futbolista profesional. Sus hábitos y su dieta son estrictas, de hecho, no pueden faltar la carne, el pescado, los huevos y también las pastas. “Dormir es importante”, declara mientras admite que mantiene sus horas de sueño y de gimnasio diariamente.

Rostro de una marca

El sueco sabe que su nombre sigue siendo importante. Durante su carrera grabó varios comerciales y explotó su faceta comercial, algo que, pese al retiro, no ha dejado de hacer. Actualmente es embajador de la marca H&M Move y se alista para sacar prontamente su propia colección (Selected By Zlatan). Sin embargo, no todo se trata sobre la vestimenta, sino que de inspirar a los jóvenes deportistas: “No se trata sólo de los beneficios físicos: el deporte se puede utilizar para ayudar a los jóvenes a ganar confianza en sí mismos y encontrar una dirección significativa”.

¿Será DT?

Volviendo al fútbol, Ibrahimovic no sabe si en el futuro se ve como entrenador. “El tiempo lo dirá”, declara. Lo que sí tiene claro es el equipo en el que sintió más cómodo durante su extensa y exitosa carrera: “De todos los vestuarios que he visto, creo que el del PSG. Teníamos un fuerte vínculo y nos reuníamos fuera del campo. Se trataba de hacernos mejores como colectivo”.