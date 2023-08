Intenso olor a marihuana causa polémica en el US Open y desata la molestia de tenistas

El US Open es uno de los eventos deportivos anuales más relevantes para los estadounidenses, y una parada importantísima en el calendario tenístico, puesto que es el último Grand Slam del año. Con esa seriedad llegaron hasta Nueva York a enfrentarse Rebeka Masarova (71°) y Maria Sakkari (8°), en un duelo que fue una de las grandes sorpresas de la primera ronda del certamen, porque la española se impuso a la griega, que llegaba como favorita en su condición de top ten.

Sin embargo, durante el encuentro se produjo una particular denuncia que dio la vuelta al mundo. Cuando la nacida en Atenas iba ganando 4-1 en la primera manga, efectuó una queja al juez de silla: “Ese olor... Oh, Dios mío. Creo que es del parque. Estuvimos practicando aquí ayer y fue lo mismo”. La deportista estaba denunciando el olor a marihuana que llegaba desde el Corona Park, que está muy cercano a la cancha 17 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, donde se lleva a cabo el torneo. Sin embargo, Sakkari se encogió de hombros, se levantó de su silla y continuó compitiendo.

Este incidente, al parecer, la sacó del partido, puesto que luego cayó por un doble 6-4. En la conferencia de prensa fue consultada por el hecho, y no se excusó: “Detrás hay un parque, la gente puede hacer lo que quiera. No fue el olor lo que afectó al marcador. Fue sólo un comentario porque se olía bastante (...) A veces huele a comida, a veces huele a cigarrillo, a veces huele a marihuana, es algo que no podemos controlar porque estamos en un espacio abierto”.

Maria Sakkari (a la izquierda) y Rebeka Masarova (a la derecha) una vez terminado el partido. Foto: AP Photo/Charles Krupa.

De igual forma, la ganadora Rebeka Masarova confirmó los reclamos de su rival: “En 2021 jugué en esa cancha con Svitolina y ya olía, lo que pasa es que no me afectó de manera negativa”.

Son más los reclamos

Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre una denuncia de este tipo en el Abierto de Estados Unidos. Quien sí se mostró muy molesto en la edición del año pasado fue el polémico Nick Kyrgios, quien no escondió su disgusto con el público en un partido de la segunda ronda ante Benjamin Bonzi.

Tanto fue así que le solicitó al juez de silla que realice una advertencia. En esa oportunidad, el australiano reclamó con todo en la conferencia de prensa: “La gente no lo sabe, pero soy asmático. Cuando corro de lado a lado, me cuesta respirar, y la marihuana posiblemente no sea algo que quiero respirar entre puntos”.