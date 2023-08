Jordhy Thompson se queda en Colo Colo: el directorio rechaza otra vez la oferta de los Xolos de Tijuana

Jordhy Thompson es un nombre con bastantes luces y sombras. Un jugador que ha hecho noticia este año tanto por sus condiciones futbolísticas como por graves situaciones fuera de la cancha. Sin embargo, su rendimiento ha llamado la atención de mercados extranjeros, por lo que llegó una propuesta concreta para emigrar.

El club interesado es el Xolos de Tijuana, de la Primera División de México. El elenco azteca realizó dos ofertas que fueron rechazadas por Colo Colo. “Ha llegado una propuesta. En una primera instancia el club no estuvo de acuerdo en ella y seguimos analizando el tema de Jordhy hasta que pueda cerrar el mercado de pases en México. Hubo una segunda propuesta que tampoco fue satisfactoria para el club. Nosotros tenemos un poco la misma idea que tiene Gustavo Quinteros”, expresó Daniel Morón, gerente deportivo de los albos.

A pesar de ese rechazo inicial, las partes siguieron conversando y el elenco mexicano elevó los montos: alrededor de US$ 300 mil por el préstamo y una opción de compra de US$ 1,5 millones por el 60% del pase. La cantidad fue estudiada, pero no fue aceptada por el directorio, por lo que decidió seguir negociando con el conjunto norteamericano. Esperan al menos medio millón de dólares por el préstamo.

La decisión no se vislumbraba sencilla, debido a que hay muchos factores que marcan la determinación. Por un lado, está lo deportivo, donde el delantero es considerado como una pieza fundamental en el esquema de Gustavo Quinteros. A pesar de sus problemas, se ha consolidado como titular y esas buenas actuaciones han ayudado a la levantada del equipo, que se ilusiona con pelear el título.

Los factores

Por otra parte, está la voluntad del jugador. Según comentan en el Monumental, el futbolista está entusiasmado con la opción de jugar en México, ya que, además del desafío deportivo, su sueldo mejorará sustantivamente en relación a lo que percibe en Colo Colo.

De hecho, fue el propio capitán del Cacique, Esteban Pavez quien ratificó esto, con una particular declaración: “Ha sido un año muy difícil para él por el tema personal y en lo futbolístico ha andado bastante bien. Sería bueno que se fuera ahora y que no juegue el Superclásico, porque lo he visto entrenar esta semana y su cabeza está afuera de Chile”.

Asimismo, sus problemas fuera de la cancha también entraron en la balance. Cuando recién se dio a conocer su participación en episodios de violencia de género, el Club Social manifestó su repudio absoluto y abogó por su salida del club, por lo que esta opción aparece como una buena oportunidad para que se concrete ese deseo. Y, más encima, dejándole un buen ingreso económico a la institución. Sin embargo, deberán esperar hasta que el equipo mexicano suba la puntería.

El bloque más reacio al fichaje de Thompson en México es el de Aníbal Mosa, que espera obtener mayores réditos por la transacción. Sin embargo, la conducta del jugador es algo que también inquieta a todos en el directorio de Blanco y Negro, pues desde el primer episodio han ocurrido varias situaciones posteriores, incluido el quebrantamiento de la orden de la alejamiento hacia su expareja. El tiempo apremia y por eso, tras poner todos los elementos sobre la mesa, se deberá seguir aguardando. En México, el libro de pases cierra el 13 de septiembre.