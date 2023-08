Las razones de Colo Colo para rechazar dos ofertas por Jordhy Thompson

Jordhy Thompson ha sido una de las buenas figuras de Colo Colo en la presente temporada. Su movilidad en el ataque para crear situaciones de peligro y los goles que ha marcado han despertado el interés desde la liga mexicana.

En específico, los Xolos de Tijuana han mostrado un especial interés por el futbolista de 19 años e incluso han llegado a proponer dos ofertas para poder llevarse al jugador.

Sin embargo, ambas han sido rechazadas por Colo Colo por no satisfacer a la gerencia deportiva del club tal como lo ha dejado claro Daniel Morón tras el Superclásico femenino que se disputó este domingo.

“Ha llegado una propuesta. En una primera instancia el club no estuvo de acuerdo en ella y seguimos analizando el tema de Jordhy hasta que pueda cerrar el mercado de pases en México”, indicó el directivo.

“Hubo una segunda propuesta que tampoco fue satisfactoria para el club. Nosotros tenemos un poco la misma idea que tiene Gustavo Quinteros”, continuó Morón.

“No podemos cerrar las puertas a un jugador, no es nuestro deseo, pero (analizaremos) siempre y cuando las propuestas que lleguen sean interesantes tanto para el club como para el jugador, y que no nos hagan daño en lo deportivo. Así que estamos a la espera de eso”, concluyó sobre el tema.

Interés en Europa

Cabe señalar que esta oferta desde México no es la primera que recibe Colo Colo por Jordhy Thompson. Antes el elenco de Macul había rechazado una oferta proveniente de Europa. El Twente de Países Bajos llevó veedores a Santiago para verlo en vivo y decidió hacer una propuesta.

En principio, los neerlandeses ofrecieron cerca de 250 mil dólares por el préstamo del chileno hasta el final de la temporada 2023-24, con una opción de compra a discutir. Esto no generó el interés de Colo Colo que rechazó la oferta, aunque el Twente avisó que estaba dispuesto a mejorarla antes del cierre de libro de pases fijado para el próximo 31 de agosto.

Por lo pronto, Thompson deberá prepararse para el próximo encuentro del Cacique por el Torneo Nacional. El próximo sábado 2 de septiembre los albos deberán visitar a Universidad de Chile para enfrentar el Superclásico en el estadio Santa Laura. El duelo está fijado a las 15.00 horas.