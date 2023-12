Pala Tour Fest: el imperdible evento que reúne a los cracks mundiales del pádel

Con la presencia de cracks mundiales, esta semana Santiago se viste de gana para recibir el Pala Tour Fest, el torneo de pádel más esperado de la temporada.

En el Movistar Arena, este 20 y 21 de diciembre se darán cita los máximos exponentes mundiales, quienes cierran el circuito profesional con un espectáculo lúdico, lleno de experiencias gastronómicas, Village de compras y música destinado a todos los fanáticos y apasionados por esta disciplina.

Las mayores atracciones son la pareja número uno del mundo compuesta por Arturo Coello y Agustín Tapia, quienes se convirtieron este 2023 en el binomio más joven de la historia en llegar a la cima del ranking mundial.

Otro astro que formará parte del evento es Fernando Belasteguín, el Súper Ratón que fue por 16 años consecutivos el número uno del mundo. Además, se suman Federico Chingotto, número 10 del mundo; Sanyo Gutiérrez (13 del planeta); Jerónimo González (9° del circuito).

“Es un país que he visitado, tengo grandes amigos. Me han invitado a Pala Fest, quedé muy sorprendido el año pasado con la experiencia. Cuando me dijeron que contaban conmigo para este año fue una gran alegría”, aseguró Belasteguín en conversación con la radio Cooperativa.

“Este año es un escenario diferente, es indoor, lo que es un gran acierto para asegurar el evento y el espectáculo, para la comodidad de los jugadores y la gente, espero que se llene. Estoy con muchas ganas de estar en Chile”, añadió en octubre pasado, ya palpitando el evento que comienza este miércoles.

Además, estarán presentes el carismático Miguel Lamperti y la única pala Nacional en el circuito mundial, el gran Javier Valdés.

Las entradas se pueden adquirir a través del sistema PuntoTicket y van desde los $46.000 hasta los $2.530.000. Aquí se pueden comprar los tickets: https://www.puntoticket.com/pala-fest